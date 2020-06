Novoli e Isolotto: nuovi campi in erba sintetica

Sopralluogo dell’assessore sport Guccione ai cantieri in via Pio Fedi e in via Corelli

Nuovo ‘look’ per due impianti sportivi cittadini, l' “Elio Boschi”, in via Pio Fedi, nel quartiere 4 (in concessione all'UPD Isolotto) e il “Manlio Rebechi (Il Barco) in via Corelli (in concessione alla Polisportiva Novoli). A visitare i cantieri, questa mattina, l’assessore allo sport Cosimo Guccione insieme al presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, al presidente del quartiere 5 Cristiano Balli ed ai tecnici comunali.

“Siamo al lavoro per migliorare costantemente gli impianti sportivi della città", ha sottolineato l’assessore Guccione.

Per quanto riguarda l’impianto di via Pio Fedi oltre ad un nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica sono previsti anche interventi relativi all’impianto di irrigazione, la sostituzione delle recinzioni basse perimetrali, delle reti del campo (basse ed aeree), dei cancelli pedonali e carrabili, l’installazione di recinzioni e relativi cancelli pedonali a norma per la divisione interna dei percorsi tra atleti e spettatori, per un investimento complessivo di oltre 380 mila euro.

Anche al Manlio Rebecchi si lavora per la riqualificazione e la sostituzione del manto in sintetico del campo da calcio a 11. In programma ci sono anche il rifacimento dell’impianto di irrigazione, la sostituzione delle recinzioni perimetrali del campo (basse ed aeree) e dei cancelli pedonali e carrabili, l’installazione una recinzione e un cancello carrabile a norma per la divisione interna dei percorsi tra atleti e spettatori, per investimento di oltre 331 mila euro. I lavori riguarderanno anche la linea di distribuzione dell’impianto sanitario della palazzina spogliatoi: complesivamente 35 mila euro.

"Il nostro impegno - ha concluso l'assessore Guccione - è quello di garantire cha all'apertura della nuova stagione sportiva le due società possano disporre di impianti efficienti e confortevoli".