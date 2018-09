Novità in città: viabilità, piazze e sicurezza urbana

Sabato apre il nuovo bypass di Cascine del Riccio

Il sindaco di Firenze interviene sulle novità presentate nelle ultime settimane.



Viabilità. "Ho letto le segnalazioni dei cittadini e con i tecnici si è cercato di trovare il miglior compromesso possibile per evitare gli ingorghi su piazza Dalmazia. Oltre alla inversione di via Bini da via Vittorio Emanuele a via Corridoni, le variazioni riguardano principalmente l’eliminazione delle svolte a sinistra, sia da via Reginaldo Giuliani su Viale Morgagni, sia da Viale Morgagni verso via Corridoni e via di Rifredi. Queste modifiche consentono la riduzione dei tempi semaforici con conseguenti miglioramenti sulla viabilità. E a proposito di viabilità, questo sabato apriamo il nuovo bypass di Cascine del Riccio, lungo circa un chilometro, ed entro la fine dell’anno sarà completato tutto il progetto con l’ampliamento del ponte e la realizzazione della nuova rotatoria".

Guardie ambientali. "Sono arrivate a Firenze le G.A.V., le guardie ambientali volontarie, che presidieranno giardini come via degli Allori o le Cascine e luoghi in cui c’è maggior abbandono di rifiuti. Da ottobre sette pattuglie con quattro turni da quattro ore al mese in stretto contatto con la municipale".



Centro storico e nuove piazze. "Sono davvero contento: il Giardino dei Nidiaci è ufficialmente diventato comunale. Lo spazio del giardino potrà ora sarà della comunità di San Frediano, in attesa della realizzazione della Ludoteca per cui c’è già un accordo che risale al 2014.

Abbiamo rifatto tutta piazza dei Ciompi, niente più cemento e baracchette, ma un giardino con tanto verde, panchine e mercatini nel fine-settimana. Avete visto che bellezza? Che ne pensate?" conclude il sindaco.