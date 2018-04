Nove da Firenze: il 5 per mille per sostenere i servizi giornalistici

Anche quest’anno è possibile contribuire alla sopravvivenza del nostro giornale on line

Il 5 per mille per sostenere Nove da Firenze. Anche quest'anno viene riproposta l'iniziativa a favore dei servizi giornalistici del più antico quotidiano on line della città. Sarà possibile, infatti, destinare il 5 per mille dell'imposta sul reddito. Un gesto di grande valore civile con cui ogni lettore può aiutare concretamente il nostro sito di informazione.

Per destinare, attraverso la dichiarazione dei redditi, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef alle attività di Comunicazione Democratica, l'associazione di promozione sociale, costituita dai redattori di Nove da Firenze, sarà sufficiente inserire il codice fiscale dell'associazione, numero 91020060488, apponendo la propria firma nel riquadro del Cud, 730 o Unico.

La redazione impiegherà il contributo ottenuto, grazie al 5 per mille, per l'organizzazione di progetti editoriali, o di eventi informativi, come il convegno sulla stazione SMN, che ha avuto luogo lo scorso 13 dicembre a Firenze.

Fin da subito la redazione di Nove da Firenze ringrazia tutti coloro che vorranno contribuire ad incrementare gli interventi diretti per le fasce più deboli del territorio.