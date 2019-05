"Notte bianca di Leonardo", con caccia al tesoro

Sabato 25 maggio negozi aperti fino alle 23 nell'area tra le vie Ginori, Cavour e Guelfa. Laura Dreoni: "La nostra zona era il salotto buono, ora è quasi dimenticata". Anche un'esibizione di sbandieratori

FIRENZE - La Notte Bianca di Leonardo ci riporta ai fasti delle prime notti bianche fiorentine: si terrà in pieno centro, a pochi passi dal Duomo, promossa e offerta dai negozianti e dagli artigiani che si affacciano sulle vie Ginori, Cavour e Guelfa, in una sorta di quadrilatero commerciale che dalla Galleria delle Carrozze si estende verso San Marco. Lo scopo dell’iniziativa è duplice: valorizzare le numerose ed eterogenee realtà commerciali qui residenti e riportare lustro sulle vie interessate. Un’opportunità gioiosa e coinvolgente all’insegna del genio leonardesco per riscoprire persone, aneddoti, storia e arte locali, apprezzata anche da Città Metropolitana che ha concesso il proprio patrocinio.

“VALORIZZIAMOCI" – L’iniziativa è stata fortemente voluta e promossa dalle attività commerciali per favorire la rinascita di un’area focale del centro cittadino.

«Via Cavour –dichiara Laura Dreoni, presidente dell’Associazione Via Cavour e titolare dello storico negozio di giocattoli- da salotto buono della città fino a pochissimi decenni fa, adesso sembra quasi dimenticata. Qui in passato risiedevano i Medici, si organizzavano banchetti e venivano accolti i capi di stato, si praticavano giochi e sport all'aperto; ancora oggi Via Cavour è sede di importanti uffici, musei, biblioteche, insomma, una strada che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita cittadina, una funzione culturale e ricreativa che la nostra associazione si propone di riportare in auge, investendo in iniziative di qualità che possano restituire ai fiorentini questo salotto e i fasti di un tempo»



A MISURA DEL CITTADINO - Più che altrove in centro città, in quest’area le attività commerciali sono ancora gestite da persone che credono nel proprio lavoro a servizio del residente, piuttosto che del turista mordi e fuggi. Una scelta che punta a sostenere il prezioso tessuto sociale e di relazione dato dalla vicinanza e dalla quotidianità.

«Ci siamo appena costituiti, accogliendo al nostro interno anche i residenti, vogliamo farci valere e investiremo le nostre risorse a sostegno di chi la strada la vive con noi, ogni giorno - dice Gabriele Maselli, presidente dell’Associazione Esercizi Storici Fiorentini nonché del nuovo Centro Commerciale Naturale di Via Ginori - per questo abbiamo deciso di organizzare subito un evento importante, chiamando a raccolta “i vicini” di Via Cavour perché siamo convinti che sostenersi e fare rete ci dia una marcia in più»

CACCIA AL TESORO – Negozi aperti fino alle 23 e, in contemporanea, una grande Caccia al Tesoro, gratuita e ricca di premi. Tutti i premi sono messi in palio dagli stessi esercenti, quasi 50, appartenenti ai CCN di Via Ginori e Via Cavour che promuovono la Notte Bianca. Sarà possibile partecipare da soli, in squadra, in coppia e anche in famiglia: basta uno smartphone per iniziare a giocare, andando alla scoperta di indizi e botteghe che ospiteranno prove e rilasceranno bonus speciali, a sorpresa. Non è una gara a tempo e si potrà iniziare quando si preferisce, a partire dalle 18 (info point alla Galleria delle Carrozze). In palio per i primi classificati ci sarà una accessoriatissima coppia di city bike Lei&Lui con selle e manopole in pelle dal gusto retrò; e poi cene, giochi, penne stilografiche, gioielli, borsette, gioielli, abbonamenti al cinema e tanto altro ancora, per le prime dieci squadre classificate.

MIX DI EVENTI - La Notte Bianca di Leonardo sarà un contenitore di eventi, con la Caccia al Tesoro e le esibizioni itineranti degli Sbandieratori e Musici della Signoria di Firenze, performance di danze e intermezzi di musiche rinascimentali, mentre nella Galleria si potrà ammirare un’esposizione di macchine di Leonardo da Vinci provenienti dal vicino museo. A conclusione della Notte Bianca si terrà l’esibizione, ad invito, del Florence Cello Ensamble, gruppo di violoncello del Conservatorio Luigi Cherubini. Ma la vera attrattiva saranno i negozi stessi, all’interno dei quali saranno proposte degustazioni, simpatiche iniziative e ospiti di rilievo. Per qualsiasi informazione, per avere altri dettagli e l'elenco completo dei premi, si può seguire l'evento su facebook e sulle pagine CCNGinori e Via Cavour Firenze

Notte Bianca di Leonardo

Sabato 25 Maggio 2019, dalle 18 alle 23

Centri Commerciali Naturali di Via Ginori e Via Cavour, Firenze

Associazioni ludico-culturali ProGioco Firenze e Enigma