Non vuole scendere dal tram, denunciato per interruzione di pubblico servizio

L'uomo, giunto a Careggi, si è rifiutato di abbandonare il mezzo pubblico

Intorno alle ore 20:00, presso la fermata della Tramvia Careggi in viale Morgagni i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, a seguito di richiesta di intervento, hanno accertato che un 35enne della Polonia, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di ebbrezza alcolica, giunto alla fermata Careggi, alla richiesta del conducente di scendere in un primo momento non dava risposta e successivamente si rifiutava.



Il conducente, visto il suo stato, contattava il 118 ed i Carabinieri. Dopo diversi minuti con ripetuti tentativi i militari riuscivano a far alzare l’uomo, il quale veniva accompagnato all’interno dell’ambulanza per le cure del caso. Per l’uomo è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio.