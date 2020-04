"Non siamo soli", l'iniziativa del Quartiere 3

Invito ai fiorentini a scrivere per scambiarsi pensieri, immagini e quant’altro… volando col pensiero

Il Quartiere 3 non si ferma e lancia l’iniziativa “Non siamo soli” rivolta a giovani e meno giovani. In queste settimane di quarantena il Quartiere 3 invita i fiorentini a scrivere per scambiarsi pensieri, immagini e quant’altro… volando col pensiero!

Si possono scrivere ricordi, storie ed episodi descrivendo questo periodo contrassegnato dall’emergenza Coronavirus. Si possono mandare anche video, disegni o fotografie.

Il materiale dovrà essere inviato in posta elettronica a: quartiere3@comune.fi.it entro il 30 maggio 2020. Tutto il materiale raccolto sarà pubblicato sul sito internet del Quartiere 3 ed in un libretto, a ricordo di questo periodo. Passata l’epidemia i lavori verranno esposti in un luogo del Quartiere. Per informazioni: 055 2767739.