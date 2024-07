No Autonomia differenziata: il 15 luglio la costituzione del comitato

Firenze, 11-7-2024 - Il Coordinamento regionale de “La Via Maestra Toscana” esprime la propria ferma disapprovazione per l’atteggiamento ostruzionistico messo in atto in Consiglio Regionale dai partiti del centrodestra con il fine, non dichiarato ma evidente, di rallentare il percorso di allineamento della Toscana alle altre quattro regioni regioni governate dal centrosinistra, nella deliberazione dei quesiti utili alla richiesta di referendum abrogativo della “Legge SpaccaItalia”.

Lunedì 15 luglio alle ore 15, in Via Pier Capponi 7 c/o la Cgil Toscana, è convocata l’ASSEMBLEA REGIONALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO REFEREN-DARIO TOSCANO per il “SI ALL’ABROGAZIONE DELLA LEGGE SPACCAITALIA”, aperta a tutte le associazioni, enti e partiti che vogliono battersi per l’Italia unita e indivisibile della Costituzione repubblicana antifascista.