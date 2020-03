"Niente paura è più forte la lettura!”

Iniziativa della biblioteca ‘Renato Fucini’ in tempo di stop alle iniziative per il Coronavirus. Video degli autori sul facebook

VIDEO — EMPOLI – In armonia con le recenti disposizioni ministeriali in merito al COVID-19 la biblioteca “Renato Fucini” ha sospeso tutti i servizi e tutti gli eventi in programma fino al 3 aprile: incontri con gli autori, presentazioni, laboratori per bambini...



Gli eventi sono tutti annullati, ma il desiderio dei bibliotecari è che le storie, i racconti, i loro personaggi e anche i loro autori continuino a colorare, animare e riempire le giornate degli utenti della ‘Fucini’.

È stato quindi chiesto a tutti gli autori che in questi anni hanno partecipato alle iniziative della biblioteca di inviare un breve video in cui presentano una storia a loro particolarmente cara, consigliando agli utenti, piccoli e grandi, un libro o un racconto, nuovo o classico, da leggere in questi giorni in cui le attività scolastiche e quotidiane sono sospese.



I video saranno pubblicati sulla pagina Facebook della biblioteca @fuciniempoli. Per esempio il video in cui Simone Frasca racconta "Magia d'inverno" di Tove Jannson ha già avuto oltre 5.000 visualizzazioni.