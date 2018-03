Nidi infanzia e spazi gioco: ecco come iscriversi

Ad aprile solo on line

Al via le iscrizioni per i nidi d'infanzia e gli spazi gioco.

Dalle 10 del 5 aprile alle 24 del 29 aprile saranno aperte solo online (al link http://servizi.055055.it/iscrizioneasilife) per l'anno educativo 2018-19, riservate alle bambine e ai bambini nati dal 1.1.2016 al 31.05.2018.

Dopo un periodo di sospensione, riapriranno solo per la fascia dei 'piccoli' a partire dal 21 maggio fino alle ore 24 del 5 giugno.

Le famiglie delle bambine e dei bambini nati dal 1 giugno al 31 agosto 2018, potranno presentare, a partire dal mese di settembre, domanda di iscrizione fuori termine al compimento del terzo mese di età. Possono essere iscritti i bambini e le bambine residenti con almeno un genitore nel Comune di Firenze. In caso di genitori separati/divorziati, la domanda d’iscrizione deve essere presentata on line dal genitore residente con il bambino o la bambina purché la delega dell’altro genitore sia allegata alla domanda. In caso di mancanza della delega, la domanda d'iscrizione non potrà essere effettuata.



Informazioni e approfondimenti sul portale educazione:

http://educazione.comune.fi.it/0-3anni/index.html