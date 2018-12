Neve sulla Città Metropolitana di Firenze

Fotografie di Miriam Curatolo

Rischio ghiaccio, codice giallo da mezzanotte in Toscana, costa esclusa

La Città Metropolitana di Firenze ha monitorato e segnalato neve sui rilievi dai 200 metri del territorio, in particolare nella zona del Mugello, Alto Mugello, Valdarno Superiore e Chianti. La nevicata ha interessato anche l'Autostrada.

Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile ha spiegato che i mezzi spalaneve e spargisale del servizio Viabilità e del servizio Protezione civile hanno operato nei luoghi toccati dalla neve. La raccomandazione per chi prende l'auto è di percorrere la viabilità provinciale con i dispositivi invernali".

Le temperature in sensibile calo a partire dalla serata causeranno diffuse gelate in pianura. Per questo la Sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio ghiaccio valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 10 di domani, martedì 18 dicembre, in tutta la Toscana, ad eccezione delle zone costiere e delle isole dell'Arcipelago. La formazione di ghiaccio è prevista in particolare nelle zone interessate dalle precipitazioni delle ultime ore.