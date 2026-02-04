Neve in Toscana, mercoledì bianco sopra i mille metri

E' un mercoledì bianco in molte località toscane: sta infatti nevicando sui rilievi sopra i 1000 metri: sono 42 - ad esempio - i cm di neve caduti all’Abetone, 40 cm a Foce a Giovo, 47 cm in Vetta all’Amiata.

Nella notte è piovuto copiosamente in lacune zone della Città metropolitana di Firenze e in altre zone della regione: è in corso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico, comunque per adesso la situazione dei fiumi è sotto controllo grazie al sistema di Protezione Civile della Regione Toscana. Queste le indicazioni in tarda mattinata:Pesa a Barberino Tavarnelle al primo livelloMerse a Sovicille al primo livelloCecina a Montecatini Val di Cecina e Steccaia al primo livelloBruna a Castiglione della Pescaia al primo livello Ombrone Pistoiese e Bisenzio al momento all’interno delle soglie di riferimentoNessuna criticità lungo l’asta dell’Arno