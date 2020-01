Neve in Toscana: il programma del week end

Sole e temperature gradevoli in montagna: è il momento giusto per imparare a sciare

Continua un inverno con temperature decisamente elevate in montagna, ma grazie all'innevamento programmato e al grande lavoro degli impiantisti in tanti hanno potuto trascorrere le vacanze di Natale sulla neve nelle diverse località toscane.

Anche nel fine settimana saranno numerosi gli impianti e le piste aperte.

Sci ai piedi dunque all'Abetone (Pt) (previsti aperti 12 impianti su 17, aperto il collegamento sci ai piedi Ovovia/Val di Luce - info www.multipassabetone.it); alla Doganaccia (Pt) (aperti 3 impianti su 4 - info www.doganaccia2000.it); al Casone di Profecchia in Garfagnana (Lu) (aperto il campo scuola) e sull'Amiata (Si/Gr) (in funzione 2 campi scuola; www.amiataneve.it).

Un panorama più che positivo, visto che l'ultima nevicata risale ormai alla metà di dicembre. E' quindi il momento giusto per imparare a sciare. Un'occasione resa ancora più ghiotta non solo dalle promozioni che in genere caratterizzano il periodo post feste, ma anche da temperature decisamente gradevoli per la stagione e dalla possibilità di fuggire, anche se solo per un giorno, dall'aria purtroppo inquinata delle città di pianura.

Tra le varie offerte ricordiamo che all'Abetone i bambini nati dopo il 01.01.2014 pagano solo 8 euro se sciano ai campi scuola e ci sono ben 6 scuole di sci pronte ad accogliere i bambini con lezioni collettive e maestri esperti. Numerose le promozioni anche per gli skipass adulti, con il festivo per sabato 11 e domenica 12 gennaio a euro 32,00 (invece che 40,00). Anche sull'Amiata le scuole di sci sono pronte per accogliere i più piccoli; ricordiamo qui la promozione del martedì e giovedì, con lo skipass a 15 euro.

La Doganaccia è poi famosa per essere una perfetta palestra per lo sci, grazie al suo tappeto baby ma anche alle piste servite dallo skilift Campo scuola, ampie e soleggiate, davvero ideali per prendere confidenza con la neve. E infatti nel fine settimana partiranno i corsi di sci di vari Sci club toscani. Ottimo per muovere i primi passi anche il campo scuola del Casone di Profecchia, dove i non sciatori potranno approfittare dei sentieri tra i boschi per magnifiche escursioni e dell'ottima gastronomia del Ristorante Il Casone.

Uno sguardo infine alla stagione agonistica, che prende il via questo fine settimana: all'Abetone sono in programma l'11 e il 12 gennaio uno Slalom Speciale organizzato dallo Sci Club Academy Val di Luce e uno Slalom Gigante valido per il circuito "Toscana Neve" organizzato dallo Sci Club Lanciotto, entrambe le gare sono per le categorie Ragazzi/Allievi.

Nel week end successivo (18 e 19 gennaio) si svolgerà l'importante appuntamento Appennino Cup.

Oltre 500 giovani atleti (categorie Allievi e Ragazzi) di dieci comitati Fisi dell'Appennino saranno impegnati con prove di Slalom e di Gigante, valide per le qualificazioni all’Alpe Cimbra Fis Children Cup a Folgaria (Tn).