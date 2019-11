"Nel bello": dal Rinascimento ai giorni nostri con la Rai

Sabato 16 novembre arte, musica e giochi tradizionali animeranno le sale del Teatro Segreto di Firenze. Mercoledì 27 novembre visita “interattiva” alla sede toscana della tv di Stato

Firenze, 5 novembre - Come trascorrevano le giornate i nostri concittadini circa sei secoli fa? Quali erano gli svaghi, gli indumenti tradizionali, le abitudini quotidiane?

Sabato 16 novembre ore 19.30, presso il Teatro Segreto - Casa di Produzione Tedavi ‘98 (via Dino Campana 6, Firenze), un evento straordinario organizzato dall’associazione Nel Bello, un’occasione per immergersi nella storia e rivivere sulla propria pelle quella che fu la vita nel Quattrocento fiorentino.

Accompagnati da arte, musica e divertimento, allietati da attività e dimostrazioni di giochi d’epoca, in quest’occasione sarà possibile anche farsi immortalare da fotografi professionisti in abiti teatrali.



Dal Rinascimento al contemporaneo in men che non si dica: mercoledì 27 novembre ore 9.30, un evento dedicato agli amanti dell’informazione. VIVA LA RAI! si propone infatti come l’opportunità di scoprire le tecniche e i meccanismi che regolano il mondo dell’informazione radiotelevisiva con una visita alla sede della RAI (Radio Televisione Italiana) di Firenze - Largo Alcide de Gasperi, 1. Un’esperienza extra-ordinaria, attraverso la quale assistere e partecipare in prima persona alle dirette del Tg Regionale Toscana, passeggiare tra i famosi studi della tv e della radio e infine pranzare insieme a collaboratori e addetti ai lavori nella mensa aziendale della rai.

Grazie al contributo dato dalla presidente Chiara Bonechi alla stesura del volume, Nel Bello parteciperà inoltre alla presentazione del libro IMPRUNETA TRA CAMMINI E STORIE. Una stella di strade, che si svolgerà sabato 9 novembre alle ore 18 presso l’Antica Fornace Agresti (via delle Fornaci 2, Impruneta). Una breve guida, realizzata grazie alla collaborazione di cinque associazioni del territorio, che vuole essere un omaggio alla viabilità minore come bene collettivo da salvaguardare e si propone di offrire ai lettori interessanti suggerimenti su percorsi inediti - tra boschi e strade non tracciate - che collegano Firenze con il paese di Impruneta.

Le iniziative del 16 e del 27 novembre hanno posti limitati, è quindi richiesta conferma di partecipazione contattando l’associazione all’indirizzo nelbello2016@gmail.com .

Si ricorda inoltre che per partecipare alle iniziative di Nel Bello è necessario essere soci. E’ possibile fare la tessera associativa durante le giornate di attività oppure contattando l’associazione all’indirizzo sopraindicato.