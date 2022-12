Natale in musica per beneficenza

La musica oltre le barriere

Venerdì 9 dicembre a Firenze una Chiesa di Ognissanti gremita di persone ha ospitato “Accendi la tua Luce”, il concerto Gospel a cura del Light Gospel Choir dedicato all’Associazione Tumori Toscana. L’evento organizzato dall’Associazione Borgognissanti, presieduta da Fabrizio Carabba, ha coinvolto il pubblico in un crescendo di emozioni grazie alla passione e all’energia del coro diretto da Letizia Dei. Ospite speciale della serata la cantante americana Sherrita Duran che ha regalato momenti di intensità con la sua voce.

Grazie al concerto sono stati raccolti 3.000 euro che saranno destinati al progetto SOStegno psicologico ai minori figli di pazienti oncologici, che vedrà coinvolti 60 bambini e ragazzi che per un anno saranno seguiti da uno psicologo che li aiuterà ad affrontare la malattia del genitore.

Si terrà venerdì 16 dicembre, con inizio alle ore 21, la diretta streaming dell’iniziativa Frida and friends 4 vEyes, un concerto il cui ricavato verrà interamente devoluto alla onlus vEyes, un Ente del Terzo Settore che progetta tecnologie a supporto di persone con disabilità visiva, ma anche innovativi sistemi di screening pediatrici, basati su algoritmi di intelligenza artificiale, che consentono la diagnosi precoce di malattie invalidanti della vista, oltre a piattaforme di riabilitazione visiva che fanno uso di visori di realtà immersiva e aumentata.

Ad esibirsi sul palco del nuovo FBM Studio, saranno I Cubirossi, Power Trio fondato nel 2016 e formato dalla frontwoman Marina Giusti e dai due fratelli Gianluca (chitarrista polistrumentista) e Alessandro (batterista) Leoncini, trio noto per essere stato supporter nei tour di artisti del calibro di Morgan o Elisa. Insieme a loro si esibiranno anche Lucy Dreams, trio dreampop proveniente da Vienna e composto da David Reiterer e Philipp Prückl, il cui terzo elemento – Lucy, appunto - è una sorta di Intelligenza Artificiale, ovvero un sistema indipendente di effetti analogici e digitali sviluppato da David e Philipp.

E, ancora, a salire sul palco sarà il cantauto-rocker Tao, noto soprattutto per essere stato l’ideatore del progetto TAO Love Bus Experience, tour a bordo di un pulmino Volkswagen del ’74 decorato in “hippie style” che ha percorso 160.000 km lungo il territorio italiano e previsto 1.100 esibizioni.

Sarà, poi, la volta della poliedrica Manuela Bollani, attrice, cantante, autrice, nota per aver preso parte in varie produzioni teatral-musicali o in spettacoli televisivi quali Zelig e via dei Matti n°0. Padrona di casa, infine, sarà la talentuosa Frida Bollani Magoni, giovanissima cantante e pianista dal talento raffinato, che ha già al proprio attivo oltre 30 concerti che hanno visto il sold- out su palchi prestigiosi e la partecipazione in spettacoli televisivi, in onda sui canali RAI, quali Danza con me e via dei Matti n°0.

L’importo raccolto attraverso la campagna di crowdfunding dell’evento online servirà a sostenere la vEyes Orchestra, l’unica orchestra al mondo che include musicisti vedenti, ipovedenti e non vedenti. Fondata nel 2016 da Massimiliano Salfi (fondatore e Presidente anche della onlus vEyes), affidata alla direzione del M° Luigi Mariani, l’orchestra ha debuttato nel 2018 presso l’anfiteatro “Lucio Dalla” di Milo con il concerto “La musica oltre le barriere” che ha visto esibirsi 60 orchestrali vedenti, ipo e non vedenti, grazie alle nuove tecnologie appositamente sviluppate dalla onlus vEyes, alle quali vanno aggiunte adeguate tecniche didattiche ideate dallo staff di esperti di vEyes.

Ma internamente a vEyes Land, quartier generale della onlus vEyes che ha sede alle pendici dell’Etna, nel comune di Milo, noto per essere stato scelto dal cantautore siciliano Franco Battiato quale luogo in cui vivere, fortemente ispirato nella propria produzione artistica dagli odori, dai colori e dalla magia del posto, si lavora alla realizzazione di un campus musicale destinato a bambini e ragazzi con qualsiasi forma di disabilità (non solo visiva).

I fondi raccolti attraverso le donazioni, dunque, serviranno ad acquistare strumenti musicali e quanto necessario ad ultimare i lavori. Inoltre, chi avrà donato almeno 5 euro, oltre a contribuire alla crescita di un importantissimo progetto, riceverà le istruzioni per poter assistere all’evento, in diretta streaming.

Ancora a Firenze il concerto lirico di beneficenza per la pace in Ucraina che si terrà sabato 17 dicembre 2022, alle ore 19:00, presso la Chiesa dei Santi Simone e Giuda in Via dei Lavatoi, 1. Un concerto lirico, con artisti di rilevanza internazionale e musiche internazionalmente note trattanti il tema della pace e della fratellanza dei popoli. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi, a offerta libera, per acquistare e consegnare direttamente in Ucraina, presso ospedali pediatrici, scuole o orfanotrofi, generatori di corrente e altri beni strumentali atti ad aiutare i bambini ucraini a sopportare al meglio il difficile e duro inverno incombente.

Il Natale nel Chianti è un canto di pace, amore e fratellanza. Un’unica voce, quella della comunità grevigiana che si estende tra i borghi e le frazioni di Greve in Chianti, per protestare contro tutte le guerre del mondo e le diverse forme di violenza e discriminazione. Il filo rosso del Natale del Comune di Greve in Chianti è “war is over” per rendere solenne e condivisa ogni festività.

La musica fa tappa nel borgo di Strada in Chianti dove mercoledì 21 dicembre nella Chiesa di San Cristoforo alle ore 21:15 i Professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino eseguiranno il concerto di Natale. Giovedì 22 dicembre a Greve in Chianti l'Orchestra da Camera di Greve in Chianti si esibirà nella chiesa di Santa Croce alle ore 21:15 con il musicista Luca Rinaldi, violinista e maestro concertatore. Il concerto di Natale propone musiche di Corelli, Piazzolla e Vivaldi e vede la partecipazione della Corale della parrocchia di Santa Croce diretta da Marco Hagge, accompagnata dall'organista Luca Vannini e dal flautista Francesco Pacenti.

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa si terrà il Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Pisa. Il Coro e l’Orchestra, preparati dai maestri Stefano Barandoni e Manfred Giampietro, eseguiranno, con la direzione di Stefano Barandoni, un’ampia selezione di brani dal melodramma Turandot di Giacomo Puccini, la suite “Mission” di Ennio Morricone e una selezione di canti tradizionali natalizi. Parteciperanno il soprano Maria Billeri, il tenore Max Jota, il basso Marco Innamorati e il tenore Mentore Siesto. L'evento sarà a ingresso gratuito con biglietti che potranno essere prenotati esclusivamente online, fino a un massimo di due, fino a esaurimento dei posti.