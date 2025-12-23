Natale 2025 nei Musei Civici Fiorentini: attenzione per le famiglie

Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze e curate dalla Fondazione MUS.E.

"Vogliamo che i Musei Civici Fiorentini siano, in queste festività, una vera 'casa' per i cittadini e per i visitatori di ogni età" ha detto l’Assessore alla Cultura Giovanni Bettarini. "Il programma per queste feste è pensato per trasformare il patrimonio artistico in un’esperienza viva e partecipata. Dai laboratori per i più piccoli fino agli approfondimenti per gli adulti, l'obiettivo è offrire momenti di meraviglia e crescita culturale. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie: attività come il trenino natalizio alle Cascine o le danze rinascimentali in Palazzo Vecchio permettono di vivere la città in modo gioioso. Invitiamo tutti a riscoprire i nostri capolavori."

Per famiglie con bambini

Oltre agli intramontabili racconti per i più piccoli - La favola della tartaruga con la vela, Per fare una città ci vuole un fiore e Marzocco. Il leone di Firenze- in Palazzo Vecchio troveranno spazio laboratori speciali che rimandano alla tradizione delle feste natalizie della famiglia Medici. Per tutto il periodo, infatti sarà possibile partecipare alla speciale visita animata Corte in Festa, un itinerario fra le sale monumentali per scoprire come la famiglia ducale viveva i festeggiamenti della Natività e del nuovo anno.

Le famiglie potranno inoltre prendere parte (bambini da 8 anni), alla visita tematica Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato – in programma tutti i venerdì, sabati e domeniche e lunedì alle ore 15, che si concluderà con un dolce omaggio offerto da Rivoire. Nelle giornate del 23 dicembre e 2 gennaio, alle ore 15, sono in programma due appuntamenti speciali di Invito alla reggia, vivendo l’emozione del dialogo con il personaggio storico della duchessa Eleonora de Toledo. E a Ancora, nel Salone dei Cinquecento, torna Danze a corte, il 4 gennaio alle 15 tutti i partecipanti potranno cimentarsi, grazie alla guida dei maestri di danza della corte di Cosimo I de’ Medici, in una serie di coinvolgenti danze rinascimentali.

Nel complesso di Santa Maria Novella sarà possibile prendere parte all’attività artistica Colori di luce, ispirata alle caleidoscopiche e luminose vetrate della basilica, fra cui il rosone che si apre sulla facciata, attribuito ad Andrea di Bonaiuto, e la triplice vetrata della cappella maggiore, su disegno di Domenico Ghirlandaio.

Presso il Museo Novecento continuano gli approfondimenti sul Giardino delle Leopoldine presente nel chiostro del museo, eco dell’antico orto conventuale e specchio di una rinnovata attenzione al verde e al dialogo della natura. Per le famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni il 28 dicembre alle ore 16.30 appuntamento con il ciclo Un erbario di storie: dopo la lettura condivisa dell’albo illustrato “ Un chicco di melograno, come nacquero le stagioni” di Massimo Scotti e Pia Valentinis (Topipittori), i partecipanti e i loro accompagnatori saranno coinvolti in un laboratorio artistico che attingerà alle storie, alle immagini e alle tecniche del libro.

Infine, torna il trenino natalizio alla scoperta del Parco delle Cascine. I bambini dai 3 ai 10 anni potranno così vivere un’esperienza unica: saranno coinvolti, a bordo di uno speciale trenino (che partirà dall’inizio di viale Abramo Lincoln), in un percorso a tappe alla scoperta di questa importante oasi verde della città, che vanta una storia plurisecolare e cela curiosità appassionanti. Queste le date: martedì 24, venerdì 26, sabato 27 e lunedì 29 dicembre; venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 gennaio alle ore 15, 16, 17 (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria).

Per giovani e adulti

Nella giornata del 23 dicembre e del 2 gennaio, a Palazzo Vecchio, alle ore 15, sarà possibile partecipare alla proposta Living History Invito alla reggia, vivendo l’emozione del dialogo con il personaggio storico della duchessa Eleonora de Toledo.

Nel complesso di Santa Maria Novella, oltre alle regolari visite alla basilica e al convento, saranno proposte le visite tematiche Capolavori natalizi, che permetteranno di rivivere l’evento sacro della nascita di Gesù Bambino, grazie alle meravigliose opere medievali e rinascimentali del complesso domenicano. L’itinerario si snoderà infatti fra le opere per scoprire, con gli occhi degli artisti, particolari e curiosità del Natale e delle feste, fino all’omaggio dei Re Magi.

Presso il Museo Novecento continuano gli approfondimenti sul Giardino delle Leopoldine presente nel chiostro del museo, eco dell’antico orto conventuale e specchio di una rinnovata attenzione al verde e al dialogo della natura. In particolare, domenica 28 dicembre alle ore 15, nell'ambito del ciclo Lente sulla natura, ci sarà l'appuntamento dedicato a “Il Melograno, un tesoro rosso”. Il focus prevede l’osservazione dal vivo della pianta e la sua rappresentazione nell'arte, la scoperta di miti e leggende, l’analisi di usi e proprietà nel corso della storia.

Numerose proposte sono inoltre presenti per tutto il periodo natalizio anche negli altri musei cittadini – Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, Museo Stefano Bardini, MAD Murate Art District – dove saranno attive visite per adulti e laboratori artistici, con un’attenzione speciale alle mostre in corso: Helen Chadwick. Life pleasures, Centoventi 1905-2025 Villa Romana, Lorenzo Bonechi. La città delle donne al Museo Novecento; al MAD Murate Art District, Giulia Permartirti. Edoardo Delille. Atlas of the New World e Jakkai Siributr. Cultura (im)materiale, nonchè Boccaccio politico per la città di Firenze presso il Museo di Palazzo Vecchio.

Gli orari dei musei durante le festività

Durante il periodo delle festività i musei osserveranno gli orari ordinari ad eccezione del 25 dicembre in cui i Musei Civici Fiorentini saranno tutti chiusitranne il complesso di Santa Maria Novella (aperto dalle 13 alle 17 con ultimo accesso alle 15:45). Il 26 dicembre saranno aperti regolarmente il Complesso di Santa Maria Novella (11-17:30), il Museo Novecento (11-20), il Museo Stefano Bardini (11-17), il Museo di Palazzo Vecchio (9-19; con la Torre di Arnolfo dalle 9 alle 17) e il Memoriale delle deportazioni (dalle 10 alle 13).

Il 1° Gennaio 2026 saranno aperti il Complesso di Santa Maria Novella (dalle 13 alle 17; ultimo accesso alle 15:45) e il Museo di Palazzo Vecchio (dalle 14 alle 19; Torre di Arnolfo dalle 14 alle 17). Il 6 gennaio saranno aperti il Complesso di Santa Maria Novella (dalle 13 alle 17; ultimo accesso alle 15:45), il Museo Novecento (dalle 11 alle 20) e il Museo di Palazzo Vecchio (dalle 9 alle 19; Torre di Arnolfo dalle 9 alle 17); Per info e prenotazioni info@musefirenze.it 055-0541450