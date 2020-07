Naso rotto, Castrovilli operato

Ph Alessandro Zani

Il centrocampista viola ha accusato una frattura scomposta delle ossa nasali. Sarà dimesso oggi stesso. Conferma di Iachini, Firenze divisa

Gaetano Castrovilli è stato sottoposto, nella serata di ieri, ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali.

Il centrocampista viola verrà dimesso nel corso della giornata odierna.

Da confermare la sua presenza domenica contro la Spal (Ferrara, ore 18) per l'ultima giornata di campionato.

Intanto, dopo la conferma di mister Beppe Iachini, Firenze si scopre divisa in due. Chi apprezza la scelta di Commisso e chi invece avrebbe preferito un allenatore diverso. Sui social e alle radio si notano bene le varie prese di posizione su un tema che in questo momento è tra i più dibattuti in città. Rocco ha fatto bene?

Certamente la squadra è con Beppe Iachini e questo è un elemento di grande, fondamentale importanza. Oltre al fatto che di Iachini ci si può fidare doppiamente: oltre che persona molto seria e preparata, è un cuore viola. Un valore aggiunto che certamente non è sfuggito a Rocco Commisso.