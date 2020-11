Nasce l’Acquavite di pere Williams targata Distilleria Deta

Dopo il Gin Giusto la storica azienda valdelsana lancia la sua Acquavite di pere

L’Acquavite di pere affonda le sue radici nelle tradizioni più antiche dell’arte della distillazione. Oggi la Distilleria Deta, storica azienda valdelsana produttrice di grappe e liquori dal 1926, si confronta con questo grande classico del mondo dei distillati e lancia la sua “Acquavite di pere Williams”.

Dalla pera all’Acquavite. Il periodo a cavallo tra agosto e settembre è quello ottimale per la raccolta delle pere Williams “nostrane” destinate alla produzione del sidro. Questo è la materia prima da cui otteniamo, tramite distillazione in alambicchi di rame discontinui, la nostra Acquavite.

Una volta prodotto il sidro e verificata la completa trasformazione degli zuccheri contenuti in alcool, questo viene conservato in serbatoi di acciaio a temperatura controllata, in attesa di essere distillato. ll processo di distillazione della polpa è favorito da mescolatori collegati all’alambicco che permettono un processo omogeneo che esalta le qualità organolettiche tipiche delle pere Williams.

L’acquavite di pere Williams, note di degustazione. L’Acquavite di pere della Distilleria Deta è prodotta esclusivamente con varietà Williams, accuratamente selezionata e coltivata solo in Italia.

I sapori della polpa succosa e zuccherina, così come altre caratteristiche tipiche di questo frutto, si ritrovano valorizzate in un perfetto equilibrio di sapori nel prodotto finito. Il colore è cristallino e limpido, al naso spiccano le note primarie espressione del frutto, in risalto anche all’approccio al palato.

La qualità e la freschezza del frutto a polpa bianca, la rende perfetta al consumo a fine pasto in ogni periodo dell’anno.

“Dopo il Gin Giusto – afferma Francesco Montalbano, direttore generale Distilleria Deta – lanciamo l’Acquavite di pera. Se il Gin è un classico legato anche per la materia prima al nostro territorio, l’Acquavite ci ha permesso di confrontarci con una bevanda antica e dalle grandi tradizioni. La sfida, in entrambi i casi, è stata quella di mettere al centro l’anima della nostra distilleria, ricercando sempre la massima qualità e provando a dare un tocco di distinzione anche a prodotti classici, come, appunto, l’Acquavite di pere Williams”.

Distilleria Deta è una storica azienda di Barberino Tavarnelle produttrice di grappe e distillati. Dal 2017 fa parte del “Gruppo Mazzari” a seguito dell’acquisizione dell’intero capitale da parte di Distillerie Mazzari, azienda leader mondiale nella produzione di acido tartarico naturale e importante realtà nel settore di produzione di bioetanolo ad uso fuel di seconda generazione, di alcool etilico ad uso alimentare ed industriale, acquaviti e brandy. Il 51 per cento del capitale di Distillerie Mazzari è detenuto dalla Lavorazione Sociale Vinacce di Modena, consorzio di secondo grado che annovera, tra i suoi soci, le più importanti cantine sociali del Nord Italia.