Nasce la Fiorentina eSports

Da oggi entrano a far parte dei team viola anche i professionisti delle competizioni FIFA e PES grazie alla partnership con Hexon eSports

Si tratta di una realtà emergente del settore ed in costante crescita che annovera nelle proprie fila atleti e guide tecniche di profilo internazionale. A vestire da subito i nostri colori con la Fiorentina eSports saranno due Pro Players: Giovanni “Giovhy69” Salvaggio per FIFA e Angelo “Tipolosco319” Giannino per PES.

Dal 2012 al 2018 finalista nazionale PES League, Tipolosco319 vanta come miglior piazzamento il Top 6°- 87° eFootBall Open Livellate 2019/2020.

Giovhy69 è invece uno dei migliori player italiani di FIFA, si è distinto nel panorama internazionale piazzandosi nella TOP 9°-16° FUT Champions CUP3 Bucarest FIFA19, nel 2019 ha raggiunto l’82esima posizione nel final ranking mondiale risultando terzo miglior italiano su PS4 ed esordirà domani in maglia viola al FUT Champions Cup Stage della Global Series di FIFA 20. I suoi incontri saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch Hexon a partire dalle 11:45 del 29 febbraio.

Presto si uniranno alla squadra ESPORTS altri due nuovi tesserati scelti tra i giocatori non professionisti presenti nel DRAFT della eSerie A TIM in partenza a fine marzo.

“L’ingresso negli eSports rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro Club che vuole essere sempre più orientato al mondo digital e agli sport elettronici che tanto coinvolgono le giovani generazioni a livello globale. Con il supporto di una realtà giovane e di successo come Hexon costruiremo un team competitivo che valorizzi i colori viola tra le community internazionali appassionate di eSports e le avvicini alla Fiorentina” ha commentato Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina.