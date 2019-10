Nardella vuole cambiare nome al Pd: "Chiamiamoci Democratici"

La replica al sindaco di Firenze del governatore toscano Rossi: "Meglio Partito Socialdemocratico o Partito dei Socialisti e Democratici"

(DIRE) Roma, 25 ott. - "Nardella, sindaco di Firenze, in un'intervista oggi su Repubblica propone di cambiare nome al PD e di chiamarci democratici. Se ci interroghiamo sul nome la mia proposta è diversa. Non solo bisogna mantenere la parola partito ma soprattutto un vero partito andrebbe costruito. Inoltre aggiungerei un riferimento al socialismo. La mia proposta, se si dovrà scegliere un nuovo nome, è: Partito socialdemocratico, o qualcosa di simile, come ad esempio, Partito dei socialisti e democratici. D'altra parte così si chiamano in Europa tutti i socialisti, al cui gruppo e al cui partito aderiamo". Lo ha scritto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. (Rai/ Dire)