Nardella: "Aprire le scuole l'ultimo giorno"

Per il 6 giugno il sindaco di Firenze invita il governo a un atto simbolico e riparatore: "Il primo errore del lockdown è stato mettere ragazze e ragazzi all'ultimo posto dell'agenda politica"

"Riapriamo le scuole, almeno per l’ultimo giorno. Un gesto simbolico per i ragazzi, un messaggio importante al Paese" . Così sui social Dario Nardella, sindaco di Firenze, invita il governo nazionale a compiere il 6 giugno un gesto "riparatore" perché, come spiega il primo cittadino in un video rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, "il primo errore del lockdown è stato mettere tutti voi all'ultimo posto dell'agenda politica". "Per sdebitarci della nostra indifferenza, credo che dobbiamo regalarvi un giorno di scuola vero. Dobbiamo riaprire le scuole l'ultimo giorno, me lo avete chiesto in tantissimi - dice ancora Nardella rivolgendosi ai giovani - per questo giro la vostra richiesta al governo".