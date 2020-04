Nardella: "A Firenze alimentari chiusi per Pasqua e Pasquetta"

Il sindaco: "Firmerò un'ordinanza, il rischio che la gente vada a giro con la scusa di comprare l'uovo è alta"

(DIRE) Firenze, 9 apr. - "Abbiamo deciso di firmare un'ordinanza per chiudere tutti i negozi alimentari a Pasqua e Pasquetta". Lo annuncia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a 'Un giorno da pecora', su Radio 1. "Ci siamo sentiti con i sindaci della provincia di Firenze, in modo da assumere delle misure omogenee su tutto il territorio", perché "il rischio che tutti vadano in giro con la scusa di andare a comprare un uovo di Pasqua e' molto alto", sottolinea.