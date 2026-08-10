Narcisismo patologico, dinamiche e tecniche di liberazione

Marina di Pietrasanta (LU), 21 luglio 2026 – Un incontro dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza sociale: il narcisismo patologico, le sue dinamiche e gli strumenti per riconoscerlo e uscirne. È questo il tema centrale dell'appuntamento in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18.30 al Caffè della Versiliana. Protagonista dell'incontro sarà Anna Vagli, criminologa, giornalista e divulgatrice, che presenterà il suo ultimo libro Ti inventi le cose. Riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere (Mondadori).

Da anni impegnata nell'analisi della cronaca nera e dei fenomeni criminali, Vagli è tra le voci più autorevoli della divulgazione criminologica in Italia e collabora con trasmissioni televisive e testate giornalistiche.

Nel volume, l'autrice affronta il delicato tema del narcisismo patologico partendo da storie vere, esperienze raccolte nel corso della sua attività professionale e casi emblematici.

Il libro aiuta a riconoscere i segnali della manipolazione emotiva, del gaslighting e delle altre strategie messe in atto dai narcisisti patologici, offrendo strumenti concreti per comprendere le dinamiche delle relazioni tossiche, ritrovare fiducia in sé stessi e intraprendere un percorso di liberazione e rinascita. Un testo che unisce divulgazione scientifica e testimonianze, con l'obiettivo di fare prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza.

Attraverso la propria esperienza professionale, Vagli accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento volto a comprendere i meccanismi della manipolazione psicologica, riconoscere i segnali di una relazione tossica e acquisire maggiore consapevolezza per ritrovare autonomia e benessere.

A dialogare con l'autrice sarà Annarita Landi, giornalista e autrice Mediaset, che guiderà la conversazione approfondendo le tematiche affrontate nel libro e stimolando il confronto con il pubblico su un fenomeno sempre più discusso, offrendo strumenti di comprensione e spunti utili per riconoscere comportamenti manipolatori e promuovere una cultura della consapevolezza nelle relazioni.

Tutti gli incontri al Caffè de La Versiliana saranno anche trasmessi su Noi Tv, Umbria Tv, Tv Parma. In diretta anche su Teleregione Toscana attraverso la piattaforma multimediale ADN-PLAY e in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Gli incontri del Caffè de La Versiliana iniziano alle 18:30 e sono a ingresso libero.Il programma completo del 47° Festival La Versiliana è disponibile sui canali ufficiali della Fondazione Versiliana www.versilianafestival.it