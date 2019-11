Mustafa VS Faraci il 26 Novembre la cerimonia del peso

Aggiornamenti sulla sfida tricolore prevista al Teatro Puccini il 27 Novembre

Il peso: Le operazioni del peso ed il face to face del campionato dei medio massimi, Mustafa VS Faraci, si svolgeranno martedì 26 Novembre alle ore 18 presso la pasticceria Onda Dolce di via Pistoiese 433. La partecipazione è aperta alla stampa, agli addetti ai lavori ed appassionati in genere.

Il match: Il giorno dopo - Mercoledì 27 Novembre - Vigan Mustafa avrà di nuovo l’opportunità di tornare in possesso della cintura di campione italiano del pesi medio massimi. Vigan potrà giocarsi questa chance in casa, come successo il 2 Febbraio 2018, quando si aggiudicò il match tricolore con il KO fulminate ai danni di Ciriani.

Al Teatro Puccini Vigan sarà opposto al campione Davide Faraci. Il pugile di origine svizzere ha ventinove anni ed un record di 13 vittorie su altrettanti match. Considerato le caratteristiche dei due pugili è possibile prevedere un match con Faraci in versione attaccante e Vigan impegnato a togliergli la misura per poi rientrare con i propri colpi. Sarà importante per Vigan eviatare lo scambio a centro ring che potrebbe favorire il campione, dotato di pugno pesante e di ottime dote di resistenza.

La preparazione: Determinante sarà la tenuta atletica e mentale, per questo Vigan, per la parte atletica, ha seguito uno scrupoloso allenamento con il preparatore Massimiliano Ferri; mentre la tecnica è stata curata dal Maestro Carnasciali del Centro Sport da Combattimento ed in parte dal fratello Ilir. All’angolo di Vigan, oltre a Carnasciali ed Ilir, ci sarà Alessandro Del Dottore.

Per quanto riguardo lo sparring ricordiamo le sedute svolte con Marvin Ademaj, pugile che somiglia alle caratteristiche di Faraci e quelle sostenute a Roma con Giovanni De Carolis.

Il resto della serata: Nel sottoclou ci sarà spazio per Sead Mustafa, opposto a Marco Papasidero, match sulle sei riprese di sicuro interesse. I due si conoscono bene, visto i trascorsi da dilettanti e le sedute di guanti che li hanno visti protagonisti. Entrambi hanno voglia di scalare i vertici nazionali e di combattere per il titolo nazionale, insomma si annuncia un match combattuto ed intenso.

L’altro match professionistico in programma sarà quello che vedrà protagonista Emily Whaby contro Ksnija Medic. La pugile del Maestro Carnasciali, dopo i successi mondiali della Muay Thai, vuol primeggiare anche nella Boxe. La prima parte della serata sarà dedicata a 4 incontri fra pugili dilettanti, protagonisti gli atleti del Centro Sport da Combattimento, opposti ai pari peso toscani, di seguito il programma completo

Programma della serata:

Professionisti

David Faraci VS Vigan Mustafa - campionato italiano medio massimi 10 round

Sead Mustafa VS Marco Papasidero

Emily Whaby VS Ksnija Medic

Dilettanti

Alia Balde VS Achille Spinello

Christian Sulejamanovic VS Antion Villani

Jacopo Carocci VS Leonardo Fattori

Cristhian Aedo Chang VS Salvatore Squillace

Appuntamento per le operazioni del Peso martedì 26 Novembre alle ore 18 presso la pasticceria Onda Dolce via Pistoiese 433.

Mercoledì 27 Novembre l’evento al Teatro Puccini