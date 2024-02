Musica per Tutti: Il primo concerto del festival I care a Scarperia

FIRENZE- “In questo momento in cui le prime pagine dei giornali e la televisione ci fanno vedere conflitti, persone che stanno attraversando gravi difficoltà come associazione regionale delle scuola di musica - spiega la presidente Ivana Ceccherini - abbiamo pensato per le celebrazioni della Festa della Toscana di proporre una serie di 4 concerti grazie a anche alla collaborazione di 4 Scuole di Musica”. Questa ricorrenza molto importante per la nostra Regione vuole ricordare l’abolizione della pena capitale voluta dal Granduca Pietro Leopoldo, un politico illuminato che aveva fatto della libertà e del progresso il cardine del suo governo. “I nostri eventi - continua la presidente Ceccherini - vogliono ricordare a tutti questo esempio e sottolineare come la musica può unire i popoli in un momento in cui è stato dimenticato cosa significa unione e collaborazione”. Il programma prevede un cartellone di 4 concerti gratuiti eseguiti dalle associazioni che fanno parte della AIDSM Toscana Aps non solo a Firenze ma anche nel territorio metropolitano. Al progetto hanno partecipato le scuole di musica: Associazione Musicale Fiorentina APS di Firenze Scuola di Musica il Trillo - Firenze Scuola di Musica Phonéas APS - Firenze Agorà Scuola di Musica - Borgo San Lorenzo -Scarperia.

Il Progetto Musica Per Tutti: I Care è rientrato nel calendario delle celebrazione del Consiglio Regionale.

Il cartellone prevede: