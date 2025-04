Musica barocca al Museo di Palazzo Davanzati fino al 13 giugno

Firenze, 10 aprile 2025 - Tre appuntamenti all’insegna della musica animeranno il Museo di Palazzo Davanzati a Firenze grazie alla collaborazione tra i Musei del Bargello e il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Luigi Cherubini. A partire dall’11 aprile 2025 infatti, il museo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico per una raffinata “Rassegna di musica antica” che vedrà protagonisti talenti del Conservatorio, impegnati nell’esecuzione di repertori vocali e strumentali del barocco europeo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dei Musei del Bargello volto a valorizzare il dialogo tra arti visive e musica, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’arte e del suono in un contesto storico d’eccezione come quello di Palazzo Davanzati.

Il primo concerto, in programma venerdì 11 aprile alle 17:30, In occasione del 340° anniversario della nascita di Georg Friedrich Händel sarà dedicato ad arie e cantate del compositore tedesco. L’ensemble sarà composto da tre voci – soprano e due contralti – accompagnate da quattro strumenti d’epoca: flauto dolce, violino barocco, viola da gamba e clavicembalo, per una resa autentica delle atmosfere sonore settecentesche.

Il secondo appuntamento, previsto per il 9 maggio (ore 17:30), vedrà l’alternarsi di composizioni di Bach, Händel e Purcell. La formazione comprenderà nuovamente tre voci – soprano e due contralti – e un gruppo strumentale ampliato con flauto dolce, due violini barocchi, viola barocca, viola da gamba e clavicembalo, a testimonianza della ricchezza timbrica e della varietà espressiva del barocco maturo.

La rassegna si concluderà il 13 giugno (ore 17:30) con un programma dedicato alle musiche di Sammartini e Purcell. In scena una voce solista, soprano, accompagnata da sei strumentisti che riproporranno la stessa compagine barocca del concerto precedente, per un ultimo, intenso incontro tra voce e strumenti nel segno della musica da camera.

La collaborazione tra i Musei del Bargello e il Conservatorio Luigi Cherubini si rinnova così nella cornice di Palazzo Davanzati, con l’intento condiviso di promuovere l’eccellenza musicale e la formazione dei giovani artisti, in un contesto culturale che restituisce pienamente il senso della bellezza e della storia.

L’ingresso ai concerti è gratuito per i possessori del biglietto del museo.

Prende il via venerdì 2 maggio 2025 alle 21 la decima edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze, che prevede, fino al 27 giugno, 14 concerti con musicisti di rilevanza internazionale, in un ambiente di grande valore artistico normalmente chiuso al pubblico: la Sala Capitolare di Santa Felicita (Piazza di Santa Felicita, 3, Firenze), con affreschi di scuola giottesca, oltre che in altri luoghi di grande interesse storico-artistico di Firenze, come la Chiesa di Santa Felicita (con il suo stupefacente Pontormo) o l’ex Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio in via San Giuseppe,ora Auditorium Santa Croce al Tempio o la Basilica della Santissima Annunziata, con un’escursione fino alla romanica Pieve di San Martino a Sesto.

La rassegna è organizzata da Konzert OperaFlorence(K.O.F.) a.p.s., associazione musicale senza scopo di lucro che da dieci anni propone concerti di musica rinascimentale e barocca in luoghi di interesse artistico a Firenze durante la stagione primaverile (maggio-giugno) e autunnale, coinvolgendo giovani musicisti e professionisti del settore famosi da tutto il mondo in programmi sempre nuovi, per richiamare l’interesse sull’opera barocca europea e sulla musica strumentale del periodo.

K.O.F. ha collaborato col Museo Galileo Galilei e la Biblioteca Marucelliana; collabora inoltre col Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole, condividendo con queste istituzioni l’obiettivo di diffondere la musica antica, sia lirica sia strumentale, in Toscana. Dal 2021 il progetto “Baroque Festival Florence” è rientrato fra quelli finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo; inoltre è parte dell’Estate Fiorentina, supportato da Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Presidente e direttore artistico dell’Associazione K.O.F. è Giacomo Benedetti: ha studiato pianoforte, organo, clavicembalo e direzione d’orchestra in Italia e Olanda, è organista e maestro di cappella nella chiesa di Santa Felicita e nella Basilica di San Miniato al Monte, è docente di Clavicembalo al Conservatorio di Cosenza e Gallarate oltre che alla Scuola di Musica di Fiesole.

La chiesa di Santa Felicita è dal 1550 la parrocchia di corte ed ha due organi tutt’ora esistenti; il primo in cornu Evangelii del 1582 e quello in cornu Epistolae che è una tra i pochi esempi superstiti in Italia integri sia dal punto di vista strutturale che fonico, una perla di manodopera che artistica. Quest’ultimo fu costruito dal maestro organaro Onofrio Zeffirini ed è databile a prima del 1572 e veniva usato dalle monache di clausura, fra le quali anche dalla figlia di Galileo Galilei.

La sala capitolare è l’unico luogo rimasto della chiesa medievale dove si riunivano le monache; fu edificata tra il 1383 e il 1387 ed è decorata dalle pitture di Niccolò di Pietro Gerini, che dipinse tutto l’ambiente; nel 1665 le pareti vennero quasi completamente riaffrescate da Cosimo Ulivelli creando così un ambiente unico per un ascolto suggestivo e magico. L’altra sede dei concerti è l’Oratorio di S.M. Vergine al Tempio detto de’ Neri vicino piazza Santa Croce chiamato anche “Auditorium Santa Croce al Tempio”.

Il luogo era stato prima un ospedale Templare (da cui deriva una parte del nome) poi la Compagnia di S.M.Vergine, fondata nel 1347, di cui facevano parte anche Lorenzo il Magnifico e papa Eugenio IV, visse fino al 1785 e solo la soppressione di Pietro Leopoldo di Toscana la chiuse per poi esser rifondata nel 1912.