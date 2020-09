Museo Galileo: da lunedì 7 settembre apertura integrale

Tutti i giorni con l’ampio orario di apertura tradizionale: 9.30-18.00; martedì 9.30-13.00

Da lunedì 7 settembre il Museo Galileo torna ad accogliere i visitatori tutti i giorni con l’ampio orario di apertura tradizionale: 9.30-18.00; martedì 9.30-13.00.

La decisione di ripristinare l’orario di apertura integrale è stata presa a seguito della positiva risposta del pubblico, che ha frequentato in numeri sempre crescenti le sale del Museo dopo la riapertura (30 maggio) con orario ridotto (venerdì-lunedì) a seguito dell’emergenza coronavirus.

Diventa così ancora più agevole ammirare le splendide collezioni medicea e lorenese di strumenti scientifici, assistiti da servizi di straordinaria qualità in italiano e in inglese (app gratuita per esplorare in maniera immersiva tutti gli oggetti in esposizione, video che ne simulano il funzionamento, wifi nell’intera struttura, bookshop, ecc.).

Sono disponibili su richiesta visite di approfondimento guidate dai competenti operatori del Museo.

È garantito il distanziamento sociale; inoltre in tutti gli ambienti sono a disposizione dei visitatori dispenser di gel igienizzante.

È consigliata la prenotazione: 055 265311, info@museogalileo.it.

Da lunedì anche la Biblioteca torna accessibile agli studiosi con l’orario consueto: dal lunedì al venerdì 9.30-16.30, sabato 9.30-13.00.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di accesso al Museo e alla Biblioteca: www.museogalileo.it.