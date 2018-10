Museo di Palazzo Vecchio: sabato chiuso per evento del magnate russo Viatcheslav Moshe Kantor

Sabato 6 ottobre il museo di Palazzo Vecchio sarà chiuso per l’intera giornata per un evento di rappresentanza

Viatcheslav Moshe Kantor, uomo d’affari russo, filantropo e attivista, presidente dell’European Jewish Congress, famoso collezionista di arte contemporanea, domani riceverà le Chiavi della Città di Firenze.



Moshe Kantor è a Firenze per vari eventi e incontri privati. A Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, si svolgeranno un concerto dell’orchestra filarmonica di Mosca e una cena privata di gala. L’allestimento del Salone prevede tra l’altro una parete divisoria provvisoria, approvata dai tecnici competenti, che servirà da supporto per le luci e per suddividere lo spazio del Salone tra concerto e cena.



L’affitto di sale e rimborso dei biglietti del museo, così come previsto nell’apposito regolamento per la concessione degli ambienti di Palazzo Vecchio, ammonta a circa 134 mila euro. All’evento è prevista la partecipazione di 200 persone.