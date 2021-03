Museo della Lingua Italiana a Firenze: stamani la firma

Sancito ufficialmente l’accordo tra Comune di Firenze e Ministero dei beni culturali per il via libera

Firmato stamani l’accordo tra Comune di Firenze e Ministero dei beni culturali per il via libera al museo della lingua italiana. Si tratta dell’ultima formalità burocratica prima dell’avvio della progettazione dei lavori. Per il Comune era presente il direttore dei servizi tecnici Michele Mazzoni e per il Ministero la segretaria regionale Giorgia Muratori.

Il museo nascerà nel Monastero Nuovo nel complesso di Santa Maria Novella grazie a un finanziamento ministeriale di 4,5 milioni di euro. I lavori di recupero dell’area cominceranno entro l’anno.