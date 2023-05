Con l’intento di avviare una riflessione sugli effetti derivanti dalla crescitaesponenziale del turismo postpandemico nei centri storici delle città d'arte della Toscana, e di individuare delle prospettive valide a livello regionale, giovedì 25 maggio,alle ore 17 nella Loggia di Palazzo Davanzati (Piazza Davanzati 1) a Firenze,l’Associazione degli Amici dei musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli organizza latavola rotonda dal titolo “Musei toscani. Temi, problemi, prospettive”.Dopo i saluti istituzionali da parte di un rappresentante del museo che ospita l’incontro e l’introduzione di Alessandro Belisario (Presidente dell’Associazione degli Amici dei museidi Palazzo Davanzati e Casa Martelli), sono previsti gli interventi di Luisa Berretti(Direttore dei musei nazionali di Lucca), di Mario Curia (editore), di Carlotta Del Bianco(Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco), di Carlo Francini (Responsabile dell’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con l’Unesco), di Giambruno Ravenni(membro del Cda della Fondazione Musei Senesi) e di Francesco Tapinassi (Direttore di Toscana Promozione).Modererà l’incontro il giornalista e scrittore Marco Ferri.La concentrazione del turismo di massa, attratto in larga parte da alcuni ambienti ad alto valore simbolico – intesi più come delle mete da raggiungere a ogni costo piuttosto che dei luoghi da visitare per scopi di piacere e di accrescimento educativo -, non solo penalizza una parte consistente del patrimonio culturale di straordinario valore, ma rende difficile la vivibilità quotidiana delle nostre città.Il fenomeno è ben visibile a Firenze, ma anche in altre aree della Toscana: per questo motivo è prevista un’ampia platea degli interventi, grazie alla presenza di soggetti che,direttamente coinvolti nella gestione dei musei o impegnati nel circuito economico indotto,relazioneranno circa le loro esperienze nelle varie realtà toscane.La tavola rotonda, inoltre, dedicherà particolare attenzione alle prospettive e ai possibili tentativi per porre rimedio ai vari problemi, nella consapevolezza della difficoltà ad affrontare fenomeni di portata planetaria, complessi da regolare e sui quali lo scontro d iinteressi rende problematiche le possibili soluzioni.L’ingresso alla tavola rotonda, che è pubblica, è tuttavia riservato prioritariamente ai soci dell’Associazione degli Amici dei musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni: info@amicidavanzatimartelli.it