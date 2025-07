Musart, oggi Allevi sul palco di Pratolino

C’è la tappa al Musart Festival di Firenze tra i quattro concerti-evento che vedono protagonista Giovanni Allevi, affiancato in questo tour “Summer MMXXV” dall’Orchestra Sinfonica Italiana. Appuntamento oggi sabato 19 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, main stage del Musart Festival 2025.

I biglietti – posti numerati da 34 a 119 euro – sono in prevendita sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

E ancora, per chi lo desidera c’è il Meet&Greet con l’artista a fine concerto.Con un repertorio che spazia dai brani più amati a nuove composizioni, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, capace di toccare le corde più profonde dell’anima. Un’occasione unica per celebrare il genio del compositore marchigiano che, da oltre trent’anni, unisce tecnica virtuosistica e sensibilità universale, portando la musica classica alle nuove generazioni. Il “filosofo del pianoforte” presenterà in prima mondiale il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, un inno alla forza e alla rinascita scritto durante la sua lotta contro il mieloma multiplo.“Un tour di quattro eventi, un tour per riflettere anche sulle dimensioni dello spirito che io ho incontrato durante la malattia e durante la vita – spiega l'artista – ogni concerto ha un tema e a Firenze non potrà essere che la bellezza.

Oltre a me, al mio amato pianoforte e all’Orchestra Sinfonica Italiana ci saranno due ospiti d’eccezione, le ingegnere aerospaziali Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, due scienziate di livello mondiale che ci regaleranno la loro idea di bellezza. Dirigerò per la prima volta il ‘Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra’, opera scritta durante la degenza ospedaliera che trae spunto da una melodia di sorprendente bellezza, scaturita dalla trasformazione in note della parola Mieloma, secondo un metodo matematico già usato da Bach, per poi dipanarsi in un viaggio interiore struggente, angoscioso, rarefatto, luminoso e commovente".Vista la grande affluenza prevista, saranno in funzione treni speciali da Firenze Campo Marte a Vaglia e ritorno (partenza da Vaglia ore 1.00, fermate a Fiesole Caldine, Pian del Mugnone, Le Cure).

La stazione di Vaglia sarà collegata con navetta gratuita da/per il parco. A chi viene in auto e moto si ricorda che il tratto di via Bolognese all’incrocio con via Salviati è chiuso per lavori. Sul sito www.musartfestival.it sono disponibili QR code e link con itinerari alternativi per raggiungere Pratolino, a seconda che si provenga dalle aree centro, nord e sud di Firenze e dall’autostrada. Al Parco di Pratolino e nelle aree adiacenti sono stati allestiti parcheggi temporanei, collegati con navette di Autolinee Toscane.

Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it.Musart Festival Firenze continuerà, sempre al Parco di Pratolino, con i concerti di Loredana Bertè (21 luglio), Roberto Vecchioni (23 luglio), Gatti Mézzi (24 luglio) e Manu Chao (26 luglio). Chiuderà il concerto all’alba del pianista Alessandro Galati, domenica 27 luglio (ore 4,45), nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze.

Info e prevendite su www.musartfestival.it.VISITE AL PARCO E CONCERTI AL TRAMONTO - Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto. Sempre al Parco Mediceo, al tramonto, spazio alle giovani band Progetto Crescendo Musica Toscana della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino.

I loro repertori spaziano dalla classica al jazz, al funky, al folk e allo swing.Giunto alla decima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz.

La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.Info Musart Festival Firenze 2025Parco Mediceo di Pratolino - via Fiorentina, 276 - Firenzewww.musartfestival.it - www.bitconcerti.it - festivalmusart@gmail.comBiglietti Giovanni Allevi (compresi diritti di prevendita)Primo settore + Meet&Greet 119 euro (gadget + incontro con l’Artista a fine concerto)Primo settore 69,75 euroSecondo settore 57,50 euroTerzo settore 46 euroQuarto settore 34,50 euroGold Package 139 euroPrevenditeSul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-venditaSconti e riduzioniI bambini di età inferiore a 4 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.Persone con disabilitàÈ necessario acquistare un biglietto specifico con il quale si potrà accedere con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%.

Acquisto biglietti presso i negozi Box Office della Toscana (http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Non potrà essere consentito l'accesso se non con specifico biglietto.