Mura medievali a rischio crollo: inibito l'accesso agli immobili confinanti

Sottoposte a forti piogge, potrebbero comportare il crollo di porzioni murarie

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti nel Comune di Roccalbegna, Fraz. Cana, per verificare la stabilità delle mura medicee.

Il sopralluogo è stato effettuato congiuntamente al Sindaco ed al tecnico del Comune di Roccalbegna. Dalle verifiche effettuate sul vasto tratto murario segnalato risalente all’epoca medioevale, si sono riscontrate diffuse criticità, che non sembrano più in grado di offrire il contributo statico di progetto.

Si sono riscontrate varie lesioni in posizione tale da rendere potenzialmente scollegate alcune porzioni della cinta muraria, che incombono su due nuclei abitativi e su alcuni tratti della viabilità cittadina. Tali lesioni, probabilmente accentuate nel tempo da cicli di gelo e per la presenza di piante nonché da una regimazione delle acque non ottimale, alla verifica effettuata sono parse in stato evolutivo e che, se sottoposte a forti piogge, potrebbero comportare il crollo di porzioni murarie sulle aree sottostanti.

Nelle more di tali interventi, a tutela pubblica e privata incolumità, cautelativamente è stato necessario inibire l'accesso a due nuclei abitativi in Via Porciatti e la limitazione al solo traffico pedonale nel tratto di Via Roma, dal civico 49 al civico 26.

Il tutto è stato perimetrato in modo provvisorio ad opera dei Vigili del Fuoco con nastro bicolore.

Il Sindaco presente sul posto si è attivato anche per la gestione in emergenza delle unità familiari domiciliate nelle unità abitative sottostanti le porzioni murarie interessate.