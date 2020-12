Muore a 28 anni di notte sul maxi scooter

Tragedia nel sottopasso ferroviario di via Mariti, zona piazza Dalmazia

Incidente mortale stanotte in zona piazza Dalmazia. La vittime è un 28enne straniero residente a Firenze. Poco prima delle 1.30 il giovane alla guida di un maxi scooter stava transitando nel sottopasso ferroviario di via Mariti in direzione di piazza Dalmazia quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto con violenza sull'asfalto.

Nella zona sono presenti le telecamere e le immagini saranno utilizzate dalla Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.