Multati perché i loro veicoli non erano assicurati

Raffica di controlli degli agenti del reparto di Rifredi della polizia municipale. Recuperati anche tre motocicli rubati. Anche questa mattina controlli degli agenti dell'autoreparto in via del Romito

Tre veicoli rubati ritrovati, dieci mezzi sequestrati perché non assicurati, altri quattro scoperti senza revisione. E, ancora, multa da 5 mila euro per un conducente senza patente, un veicolo sanzionato perché senza targa. Questo il bilancio dei controlli effettuati, la scorsa settimana, dagli agenti del reparto di Rifredi, a Peretola, Brozzi, viale Guidoni, via Respighi, via Di Vittorio, via Cosseria, via Torre degli Agli, via Maddalena, via Allori, via Baracchini, viale Morgagni, via Allende, via Martinez e viale dell'Aeronautica.

In via Cosseria, via Respighi e in via di Brozzi sono stati scoperti i tre motocicli rubati, poi trasportati alla depositeria comunale: sono state avviate le procedure per la restituzione ai legittimi proprietari.

I 10 mezzi senza assicurazione (5 auto, 2 motocicli e 3 ciclomotori) si trovavano parcheggiati in varie strade del quartiere. Sono stati tutti sequestrati ai fini della confisca e per i proprietari è scattato un verbale da 849 euro ciascuno. Gli agenti hanno redatto anche 4 verbali per mancanza di revisione: uno da 169 euro (revisione saltata una sola volta), due da 338 euro perché non era stata effettuata per più di una volta ed uno da quasi 2 mila euro (con fermo di 90 giorni). In quest'ultimo caso lo scooter era risultato già sospeso dalla circolazione nel 2016, sempre per omessa revisione. Un ciclomotore è stato trovato in sosta nel viale Morgagni senza targa (77 euro di verbale e fermo per un mese). Nel viale Guidoni, infine, gli agenti hanno fermato un 23enne alla guida di un motociclo 250: il conducente, che aveva soltanto il patentino per i ciclomotori, è stato sanzionato con un verbale da 5 mila euro e lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. É scattata anche una sanzione da 398 euro a carico del proprietario per 'incauto affidamento'.

Scoperte dalla polizia municipale due moto senza assicurazione. I controlli di una pattuglia dell’autoreparto sono scattati questa mattina in via del Romito. Nei guai i proprietari di un Piaggio Liberty 50, senza targa e non assicurato e di Keeway Outlook 150, anch'esso non coperto da assicurazione e senza revisione dal 2013. Il primo è stato sanzionato con due verbali: uno da 77 euro per la mancanza di targa (oltre al fermo amministrativo per un mese) e uno da 849 euro per la mancanza di assicurazione (oltre al sequestro del veicolo). L'altro proprietario dovrà pagare una multa di 849 euro e una 338 euro per la doppia revisione saltata. Anche in questo caso lo scooter è stato sequestrato. Entrambi i mezzi sono stati trasferiti in depositeria comunale.