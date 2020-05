Mugello: il nuovo pediatra Leonardo Cafaggi entra in servizio

Copre sette Comuni del Mugello. Le nuove scelte solo su appuntamento dal 1° giugno. I sindaci di Borgo e Vicchio: “Servizio molto atteso dalle famiglie”

Firenze – E’ Leonardo Cafaggi il nuovo pediatra di libera scelta per l’ambito territoriale Dicomano, Londa, San Godenzo, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Barberino Mugello. Il medico entrerà in servizio lunedì 1° giugno con incarico a tempo indeterminato.

“Come sindaci – commentano Paolo Omoboni e Filippo Carlà Campa, rispettivamente per i comuni di Borgo San Lorenzo e di Vicchio – siamo molto soddisfatti del ripristino sul nostro territorio in via definitiva di un servizio così importante come quello della pediatria, molto atteso dalle famiglie”.

L’anagrafe del Mugello sta contattando in questi giorni le famiglie per invitarle ad effettuare una nuova scelta rispetto a quella fatta in deroga, così da riportare il massimale dei professionisti pediatri in servizio da 1200 a 1050 assistiti.Perevitare un’eccessiva affluenza agli sportelli, le nuove scelte dovranno essere effettuate a partire da lunedì 1° giugnoper appuntamento sui presidi di Borgo San Lorenzo presso il nuovo Centro Polivalente (dal lunedì al venerdì 8-14 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18.00) e di Vicchio (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.30). A Vicchio in via straordinaria anche i venerdì 5-12-19 giugno dalle 8.30 alle 13.30.

La nuova scelta potrà essere effettuata anche per email scrivendo a anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it, allegando copia documento di riconoscimento del genitore e indicando i dati anagrafici del minore, il codice fiscale, il medico scelto e un recapito telefonico da contattare in caso di necessità.

Il dottor Cafaggi riceve in ambulatorio presso il presidio di Vicchio (Corso del Popolo, 22) lunedì 11-12.30, martedì 16.30-18.30, giovedì 11-12.30, recapito per appuntamenti 3398483961 e presso il presidio di Borgo San Lorenzo (piazza Gramsci, 18) mercoledì 16.30-18.30 e venerdì 11-12.30, recapito per appuntamenti 0558495780.