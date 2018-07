Mostro di Firenze: le ultime novità in diretta web

Stasera in diretta Facebook dagli studi del centro storico di Firenze

Dal cuore storico di Firenze, in via Santa Reparata, una nuova puntata in Diretta Web sul caso irrisolto del Mostro di Firenze dai microfoni di Florence International Radio.



Una intervista esclusiva sulla discussa associazione tra il Mostro e Zodiac, tra i delitti commessi dal serial killer americano e gli omicidi avvenuti nei dintorni di Firenze, apriranno una serata moderata da Daniele Bronzi ed Angelo Marotta.

Gli autori del programma assicurano che non mancheranno aggiornamenti sugli elementi del caso che tengono ancora alta l'attenzione sulle indagini passate e quelle presumibilmente in corso durante il periodo di proroga che sarebbe stato concesso dalla Procura di Firenze agli inquirenti, rispetto agli sviluppi emersi nell'estate 2017.



Angelo Marotta annuncia "Stasera ore 21.00 circa, andrà in onda in diretta l'intervista che Valerio Scrivo ha realizzato con Francesco Amicone riguardo alle ultime notizie sul Mostro di Firenze - Zodiac Killer. Non so quando e se potrò caricare l'intervista su YouTube, quindi consiglio di ascoltare la puntata di stasera. In studio con noi: Valerio Scrivo, Davide Cannella,Giuseppe Di Bernardo, Alex Baracani, Antonio Lenoci, Riccardo Federico Pimpini. Io e Daniele Bronzi modereremo il dibattito" conclude il regista che con Bronzi collabora al programma, molto seguito in Toscana e non solo tra gli ascoltatori che seguono i casi irrisolti di cronaca nera.