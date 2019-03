Mostra Elettrotecnica: Mef alla Fortezza da Basso di Firenze

Quarta edizione della grande esposizione, organizzata e promossa da MEF Distribuzione Materiale Elettrico, che si sposta alla Fortezza da Basso di Firenze

Mostra Elettrotecnica è promossa e organizzata da Mef Distribuzione Materiale Elettrico Firenze, e quest'anno sarà ancora più ricca di iniziative, installazioni multimediali, convegni e grandi novità. A partire dalla location. Dal 27 al 30 marzo sarà infatti la Fortezza da Basso di Firenze ad accogliere la kermesse che accende i riflettori sul meglio dell'impiantistica elettrica, dell'illuminotecnica, della termoidraulica e delle soluzioni di risparmio energetico, rappresentati da prodotti studiati per andare incontro a un mercato in continua evoluzione.

All'interno del Padiglione Spadolini saranno ben 165 gli espositori, nazionali e internazionali, suddivisi in 7 aree tematiche: automazione, termoidraulica, attrezzature, illuminazione, impianti speciali, elettrotecnica e risparmio energetico.

Per l'occasione il Padiglione Cavaniglia, diventerà invece il MEF Gallery, un anfiteatro multimediale, un tempio della creatività, della tecnologia e dell'innovazione. Qui prenderà “vita” il tema principale che è anche il messaggio che questa quarta edizione Mostra Elettrotecnica vuol lanciare al pubblico, tramite l'iconografia di personaggi famosi in vari ambiti. Personaggi illuminati che nell'imponente installazione dell'artista Felice Limosani, “parleranno” davvero ai visitatori, divulgando i propri pensieri positivi. Grazie alla tecnica denominata morphing e a tecnologie di scansione tridimensionale, le espressioni dei volti di personaggi significativi e di sculture provenienti dai più importanti musei del mondo, appariranno vivi e veri a chi li osserva. Ricordiamo che Felice Limosani, artista visionario e multidisciplinare, è conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori multisensoriali, in passato ha firmato installazioni esposte al Louvre di Parigi, Miami Art Basel e Palazzo Strozzi di Firenze.

Questa nuova e stupefacente installazione all'interno del MEF Gallery, oltrepassa dunque l'anima commerciale della manifestazione, coinvolgendo i visitatori in un'attività culturale di altissimo valore artistico.

“La mia video installazione - afferma Felice Limosani - si chiama “Pensieri Illuminati” e vuol essere un tributo e una riflessione al contempo, a coloro che ci hanno lasciato dei pensieri che non finiscono mai. Pensieri positivi che ci inducono a riflettere su cosa stiamo lasciando alle generazioni future. Ringrazio la famiglia Giaffreda che si è posta nei miei confronti come mecenate, lasciandomi assoluta libertà artistica di poter interpretare un tema così sfuggente e complesso come il pensiero. E' solo attraverso la metafora artistica che si può arrivare a tracciare una minima sintesi su un argomento universale e inafferrabile quale il pensiero è”.

Quanto allo svolgimento della rassegna, la formula prevede che i primi tre giorni siano dedicati agli operatori del settore, mentre sabato 30 marzo la Mostra sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito previa registrazione su www.mostraelettrotecnica.it.

A tagliare il nastro dell'iniziativa a fianco della famiglia Giaffreda, ci sarà il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella. Subito dopo le porte della Fortezza da Basso si apriranno per gli ospiti d'onore della prima giornata: i circa 2000 studenti di oltre 30 istituti scolastici a indirizzo elettronico ed elettrotecnico, ai quali MEF, in collaborazione con l'agenzia Cetri-Tires e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha provveduto a effettuare una specifica formazione incentrata sui temi del risparmio energetico, grazie all'iniziativa dal titolo “Pensa in Verde, porta in mostra la tua classe”, che si è svolta tra febbraio e marzo. Partecipando a Mostra Elettrotecnica gli studenti, che quest'anno per la prima volta non provengono soltanto dalla Toscana ma anche da altre 11 regioni, avranno la possibilità di effettuare un test di valutazione direttamente sul proprio smartphone. I ragazzi concorreranno inoltre alla creazione di uno slogan sull'Efficienza Energetica, che potrebbe essere utilizzato nella prossima campagna pubblicitaria MEF. I 15 migliori neodiplomati saranno sottoposti a un successivo colloquio da parte di MEF, che selezionerà i due più meritevoli ai quali assegnare altrettanti tirocini in azienda da 2 a 6 mesi. MEF si riserva la possibilità di non assegnare il tirocinio ove non ci siano elaborati con le caratteristiche adeguate.

Tutte le giornate di Mostra Elettrotecnica saranno caratterizzate da convegni che daranno diritto a crediti formativi. Si svolgerà inoltre il “secondo atto” de La Bellezza del Fare, che nell'occasione diventa “in mostra”, l'evento ideato e organizzato da MEF allo scopo di creare un network, una rete di professionisti, architetti, ingegneri, progettisti che, avendo come fulcro MEF e la città di Firenze, possano generare nuove opportunità di business aprendosi a una clientela sempre più vasta ed eterogenea.

“Mostra Elettrotecnica ha l'ambizione di diventare una grande vetrina nazionale del settore elettrotecnico – spiega Daniele Giaffreda, direttore commerciale e marketing di MEF -. È la sfida di questa quarta edizione: diventare attraenti anche per le altre regioni come lo siamo per la Toscana. Vedo nel nostro evento una grande opportunità per organizzare qualcosa di bello e integrativo che rimanga nel cuore delle persone e che vada oltre il business. L’obiettivo è quello di affiancare all’evento commerciale una serie di esperienze emozionali e culturali da donare alla città di Firenze e, in generale, rivolte a tutto il territorio nazionale”.