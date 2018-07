Morto Sergio Marchionne: il cordoglio del sindaco di Firenze

Le condoglianze dell'Amministrazione fiorentina

"Conoscevo Sergio Marchionne e lo stimavo per il coraggio e lo spirito libero, anche quando non lo condividevo. Ha sempre combattuto a viso aperto contro pregiudizi e attacchi ideologici senza cercare alibi per le proprie azioni" afferma il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia della morte del manager. "Marchionne – prosegue Nardella - ha insegnato a molti cosa significa essere coerenti e innovatori allo stesso tempo. Alla famiglia vadano le condoglianze mie personali e dell’amministrazione".