Morto Luca Palandri, Palazzo Vecchio in lutto

ph. Facebook F. Giovannelli

Era un punto di forza dell'Ufficio cerimoniale. Milani, presidente del Consiglio comunale: "Ci mancherai tanto". Giovannelli, direttore del Corteo del Calcio storico: "Ha sempre fatto della sua disponibilità un’arma vincente e ha sempre lavorato per la sua Firenze"

“Ci ha appena raggiunta la notizia della morte del nostro Luca Palandri dell'Ufficio Cerimoniale di Palazzo Vecchio. Persona squisita e sempre disponibile – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – e punto di riferimento per i Consiglieri che di volta in volta si trovavano delegati del Sindaco a rappresentare la città nelle tante ricorrenze.

In tanti tra i consiglieri mi hanno manifestato il proprio dolore e ricordato la gentilezza, la professionalità e l'alto valore che Luca dava alle Istituzioni cittadine facendo capire l'importanza del ruolo e del compito che hanno gli Amministratori ma allo stesso tempo facendoli sentire a proprio agio e prontamente seguiti in ogni situazione.

Purtroppo – conclude il presidente Luca Milani – questa brutta malattia con la quali combattevi, in modo riservato e schivo da tempo ti ha portato via.

Ci mancherai caro Luca a noi e a tutta la Famiglio di Palazzo. Un pensiero alla moglie e al figlio”.

La notizia ha fatto in breve tempo il giro della città.

Commosso anche il ricordo di Filippo Giovannelli, direttore del Corteo del Calcio storico: "#Luca #Palandri ha raggiunto il cielo.Ho sempre visto Luca come un riferimento. Lo conoscevo e incontravo ogni volta che si svolgeva una manifestazione importante. Era sempre così sicuro, aveva sempre preventivamente in mente quale fosse la soluzione a ogni eventuale imprevisto. Guida organizzativa della Famiglia del Gonfalone della Città di Firenze, ha sempre fatto della sua disponibilità un’arma vincente. Aveva una risposta per tutti e era un punto fermo per ogni cerimonia. Ha sempre lavorato per la sua #Firenze, ha fatto parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino e poi come dipendente dell’amministrazione era un punto di riferimento dell’ufficio del Cerimoniale del Sindaco. Si adoperava per dare sempre, con sicurezza e in ogni occasione disposizioni cerimoniali perché al Comune di Firenze e al suo simbolo fosse riconosciuto il prestigio che merita. Luca Palandri nel 2015 è stato insignito dell'Onorificenza di #Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, riconoscimento meritatissimo per la dedizione che ha prestato alla sua attività preferita e al servizio della città. Conserverò ancora per molto tempo il suo nome nelle mie rubriche e quando penserò al Gonfalone di Firenze penserò anche a #Lui e lo troverò.Riposa in pace, ti ricorderemo nel nostro cuore!Alla famiglia e ai colleghi le mie più sentite #condoglianze anche a nome di tutto il Corteo Storico!".