Morto il padre di Vincenzo Montella

Le condoglianze della Fiorentina e del popolo viola

Tutta la Fiorentina e il popolo viola sono vicini a Vincenzo Montella e ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del padre Nicola.

Sarà La Penna il direttore di gara di Parma - Fiorentina in programma sabato sera alle 20.45 in diretta su DAZN che si giocherà allo stadio Tardini.

Assistenti Paganessi e Lombardo, Quarto Uomo il signor Maggioni, al Var Fabbri, Assistente Var Di Iorio.

Per il direttore di gara della sezione di Roma sarà la terza volta in cui verrà chiamato a dirigere i viola, due invece i precedenti con i Ducali. Per La Penna ci sono 42 direzioni in serie A complessive, con i viola il bilancio è di una sconfitta (a Cagliari) e un pareggio (con il Brescia), una vittoria e un pareggio per il Parma.

La Penna è stato l'arbitro della ripresa del campionato per viola e rondinelle nella stagione 2019-2020, fischiando il calcio d'inizio al Franchi dopo mesi di lockdown.