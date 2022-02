Morto Fabio Picchi, chef e vero maestro di cucina

Lo chef e titolare del Cibreo Fabio Picchi, malato da tempo, è morto oggi all'età di 68 anni lasciando nello sgomento la sua famiglia e l'intera città.

Picchi, spesso ospite di trasmissioni tv molto note, è stato un vero maestro di cucina, le sue spiegazioni delle ricette lasciavano a bocca aperta.

"Una notizia terribile che ci addolora profondamente, un dolore immenso. Ci mancherà tantissimo”, afferma il sindaco Dario Nardella.

“Per me - prosegue il primo cittadino - Fabio è stato non solo un punto di riferimento nella comunità fiorentina ma un amico vero e lo ringrazio per la sua vita e per il suo lavoro, per la sensibilità sui temi dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Era una persona autentica, sempre sorridente, animata dalla volontà di partecipare alla vita fiorentina e tramandare la passione per il cibo con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Fabio amava visceralmente il suo lavoro e la sua città: ristoratore affermato, non aveva mai smesso di investire nella sua Sant’Ambrogio e di spronare l’amministrazione con idee di riqualificazione dell’area”.

“Mi stringo a Maria, ai suoi figli straordinari e ai familiari tutti - conclude - esprimendo loro la mia vicinanza e quelle dell’amministrazione e della città intera ".

" Fabio Picchi mi mancherai tanto. Grazie per l’amore e la passione che hai condiviso con molti di noi. Che la terra ti sia lieve". Così esprime il suo dolore Eugenio Giani presidente della Toscana.

" Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Fabio Picchi.Come Confesercenti esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie Maria, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio, ci mancherai!", sottolineano da Confesercenti Firenze.