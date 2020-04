Morto Attilio Ceccuti, il commosso ricordo della nipote Caterina

Il fratello di Cosimo Ceccuti è scomparso stamani dopo una lunga malattia. Non di Coronavirus, ma a causa delle disposizioni Covid non potrà esserci un funerale come la famiglia avrebbe voluto. Su Facebook la mamma di Sofia di Voa Voa traccia con il cuore un profilo dello zio

E' morto stamani Attilio Ceccuti, fratello del professor Cosimo Ceccuti e zio di Caterina e Isabella. Una delle famiglie più in vista di Firenze sia per l'attività culturale (il professor Cosimo Ceccuti, già uomo di fiducia di Spadolini, è presidente tra l'altro della Nuova Antologia) che per quella legata alla solidarietà (Caterina, giornalista, e il marito Guido de Barros sono i genitori di Sofia, la piccola malata di una rara malattia genetica e recentemente volata in Cielo, in nome della quale è stata fondata l'Associazione Voa Voa).

Ecco le bellissime,struggenti parole di Caterina Ceccuti sulla sua pagina Facebook:

"Attilio era alto e magro. Il sorriso largo e sincero. Soprattutto aveva un cuore pieno di entusiasmo come quello di un ragazzino. Il fratello di mio padre. Zio generoso e accogliente, per me e mia sorella Isabella, tre le grandi braccia da spilungone. Attilio ci ha lasciati stamattina. Non è stato il Covid a rubarlo alla sua famiglia, ma una lunga malattia. Per colpa del Covid però, come a tutte le persone che si trovano a salutare i propri cari in questa contingenza storica, non ci sarà permesso celebrarlo come avremmo desiderato... come ha meritato, dimostrandosi maestro di affetto e condivisione nella sua vita terrena e soprattutto familiare. Non ho dubbi però, caro Zio, che in questo lunedì dell'Angelo una schiera di creature celesti armate fino ai denti di profumate ghirlande e raggi di luce verrà ad accoglierti e abbracciarti, anche a nome nostro, di qui all'eternità. Rivedi in loro i nostri volti, senti sulle loro mani le nostre carezze, ricevi da loro i nostri pensieri per te.Che tutto il nostro amore possa raggiungerti. E abbraccia da parte nostra anche la mamma, visto che vi siete voluti sempre tanto bene".

