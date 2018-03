Morte di Davide Astori: giovedì un minuto di silenzio alle 13:00

Da osservare nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Domani, mercoledì 7 marzo, all’interno del Centro Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Coverciano, al fine di poter rendere il giusto omaggio a Davide Astori, sarà aperta al pubblico la camera ardente. I cancelli del Centro Tecnico saranno aperti dalle 16:30 e la chiusura della camera ardente è prevista per le 22:30. L’ingresso avverrà dal cancello di Via Gabriele D’Annunzio 138.

Tutti coloro che hanno intenzione di rendere l’estremo saluto al Capitano Viola sono pregati, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, di raggiungere il Centro Tecnico a piedi o, in alternativa, a lasciare i propri mezzi nel parcheggio di Via Aldo Palazzeschi. Un servizio navetta sarà a disposizione per i trasferimenti da e per il parcheggio.

La gara tra le formazioni Primavera di Fiorentina e Perugia, in programma domani alle ore 18, è stata rinviata a data da decidersi per il lutto che ha colpito la società gigliata.

Esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz’asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico: è quando prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì, 8 marzo, quando alle 10 nella basilica di Santa Croce si terranno i funerali del Capitano della ACF Fiorentina. Nell’ordinanza il sindaco Nardella invita ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle 13 (numero della maglia indossata da Astori) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle 13 e comunque nella mattina. Inoltre, invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 13 alle 13.10 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare.

In occasione dello svolgimento delle esequie di Davide Astori e su richiesta della Questura sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione nella zona di Santa Croce. In dettaglio, dalla mezzanotte di giovedì saranno in vigore divieti di sosta in via Magliabechi, largo Bargellini (da piazza Santa Croce a via delle Pinzochere), Corso Tintori, Borgo Santa Croce e via dei Pepi (da via del Fico a piazza Santa Croce). Alle 8 si aggiungerà il divieto di transito.