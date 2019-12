Montelupo: dopo il crollo del muro si studia la strategia

ph Vigili del Fuoco

Via Marconi: tecnici al lavoro per tutta la giornata. Disposta la totale chiusura della strada a veicoli e a pedoni

Effettuato a Montelupo, nel luogo (via Marconi) dove ieri sera è crollato un grosso muro distruggendo alcune macchine, un sopralluogo da parte del Centro di Protezione civile dell'università di Firenze che è Centro di competenza del dipartimento di protezione civile nazionale coadiuvato dal professor Sandro Moretti. Presenti anche il sindaco e i tecnici comunali e della Protezione Civile dell'Unione.

L'obiettivo è quello di verificare lo stato a seguito del crollo e decidere come procedere e individuare la migliore strategia per monitorare la situazione.

Si è arrivati alla conclusione che la migliore strategia è legata all'uso di un radar di cui dispone il Centro di competenza, sempre se posizionabile in un luogo idoneo che entrerà in funzione a breve e che per un certo numero di giorni terrà sotto controllo non solo la parte crollata, ma tutto il versante con la capacità di rilevare movimenti con precisione millimetrica.

Ciò consentirà di poter definire soglie sulla base delle quali impostare una opportuna pianificazione di emergenza e contestualmente permetterà di programmare con maggior dettaglio gli interventi per la mitigazione del rischio residuo.

In questo frangente, a tutela dell'incolumità dei cittadini, è stata già disposta la totale chiusura della strada a veicoli e a pedoni, dalla sbarra di via XX Settembre fino al civico 2 di via Marconi ed è vietato il passaggio anche dalla passerella pedonale sulla Pesa.