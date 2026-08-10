Montedomini, Sabatini: 'Scandalo madornale'

"Il danno per Firenze è enorme. Prima la locuzione “Montedomini” richiamava solidarietà e serietà. Adesso Montedomini richiama lo scandalo: un ente morale trasformato in locatore turistico.

Mentre la Maggioranza si arrampica sugli specchi, cosa fa il sindaco di Firenze? Anche ogni altro esponente del PD fa il visuccio mogio e contrito, ma in concreto non fa alcuna azione. La vergogna è limitata al livello di giustificazioni da bar.

Malauguratamente, non stiamo parlando di un privato qualsiasi, ma dell’istituzione storica che dovrebbe occuparsi di anziani fragili, disabili e indigenti. La sindaca Sara Funaro non poteva non sapere, perché sedeva nel CDA di indirizzo di Montedomini. Fare la voce da capo e dire “mai più” oggi non serve a nulla. Serve invece presentare alla città atti di dimissioni.

Di chi ha scelto male, di chi non ha controllato, di chi è stato nominato, di chi ha tenuto in ombra azioni precise, come il frazionamento in unità tipiche da locazione turistica. Mica vorranno fare finta di nulla? Mica sono alla ricerca del capro espiatorio? Chi cade su questa buccia di banana? Che paghi chi deve pagare, non una tessera minore di questo mosaico di orrori o, peggio ancora, qualcuno che non c’entra nulla. Le responsabilità non sono soltanto in ambito sociale, ma sono anche urbanistiche, autorizzative, organizzative. E' l’intera macchina che non va".

Lo dichiara il consigliere di Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini