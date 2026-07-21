Accessibilità abitativa: il caso Montedomini

Il panorama urbano di Firenze attraversa una fase di profonda mutazione strutturale. Esaurita la spinta dei bonus edilizi, la città è oggi il terreno di scontro tra la necessità di una rapida "messa a terra" dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'urgenza di una politica abitativa che non sia succube delle logiche di rendita. Le tre sfide sistemiche dell'attuale congiuntura sono:

Accessibilità : La progressiva espulsione dei residenti causata da un mercato immobiliare non più correlato ai redditi medi.

La progressiva espulsione dei residenti causata da un mercato immobiliare non più correlato ai redditi medi. Efficienza Amministrativa : L'incapacità di messa a terra amministrativa di progetti complessi, con conseguente rimodulazione al ribasso degli interventi strutturali.

L'incapacità di messa a terra amministrativa di progetti complessi, con conseguente rimodulazione al ribasso degli interventi strutturali. Equilibrio Turistico-Residenziale: La tensione normativa tra l'espansione della capacità ricettiva e la tutela della funzione abitativa pura.

L'analisi dei dati dell'Ufficio Studi di Idealista evidenzia una distorsione strutturale: Firenze, pur vantando redditi medi tra i più elevati, manifesta un indice di accessibilità tra i più bassi d'Italia. Il paradosso risiede nella carenza di "stock capiente" (unità con almeno tre locali), essenziale per la stabilità dei nuclei familiari, che sta scomparendo dal mercato a favore di frazionamenti per scopi ricettivi.

A Firenze, solo il 46% delle abitazioni adatte a una famiglia risulta accessibile a chi percepisce un reddito medio locale. Si tratta di un valore drasticamente inferiore alla media nazionale del 71%. Il capoluogo si conferma un mercato ad alta tensione dove la casa, intesa come infrastruttura sociale per la residenza, è diventata un bene di lusso, superando la capacità di spesa reale dei cittadini nonostante redditi familiari netti significativi.

Il dibattito normativo si concentra sulla Legge Regionale 61/2024. In particolare, le criticità sollevate in sede di commissione sviluppo economico riguardano l’Art. 22, comma 6, che apre alla gestione alberghiera di unità residenziali. Tale norma è percepita come una minaccia diretta alla permanenza dei residenti nel centro storico e nelle aree di pregio.

Visione Regionale/Alberghiera Visione Critica/Residenziale Consente l’aumento della capacità ricettiva fino al 40% tramite la gestione di unità abitative. Denuncia il rischio di una definitiva sottrazione di immobili alla funzione abitativa pura. Mira a strutturare la categoria alberghiera garantendo maggiori tutele lavorative. Evidenzia una discriminazione competitiva che favorisce la rendita alberghiera rispetto alla residenza. Norma nata per territori a bassa pressione, ma applicabile ai centri storici. Richiesta di mozioni (es. Firenze Democratica) per vietare tale possibilità negli strumenti urbanistici.

Il progetto del Villaggio Montedomini rappresenta l'emblema delle inefficienze nella gestione dei fondi Next Generation EU. La cronologia degli atti dimostra come la pressione delle scadenze ministeriali porti a una riduzione degli obiettivi sociali per evitare il disimpegno delle risorse.

2021-2023: Il piano originario (Delibera di Giunta 370/2023) prevedeva 36 residenze (65 beneficiari) tra via Thouar e via Malcontenti con un investimento di 2,46 milioni di euro. 2 Aprile 2026: Il Ministero del Lavoro approva una rimodulazione sostanziale del programma a causa dell'impossibilità di rispettare i tempi tecnici. 18 Giugno 2026: la Determinazione Dirigenziale n. 4778 ufficializza il ridimensionamento: gli alloggi strutturali scendono a 15 e i beneficiari a 20. Luglio 2026: i fondi PNRR eccedenti vengono stornati verso servizi temporanei di assistenza domiciliare. Questo passaggio da investimenti in "capitale fisso" sociale a servizi volatili serve esclusivamente a garantire la rendicontazione entro i termini, sacrificando l'impatto strutturale di lungo periodo.

L'intervento sull'area "Ex Lupi di Toscana" tramite il Fondo AbitaEquo (CDP Real Asset e Fondazione CR Firenze) solleva dubbi sistemici sulla socializzazione dei costi a fronte di profitti privati blindati.

Diritto di superficie : Il Comune conferisce il suolo per 20 anni, perdendo il controllo diretto sulla gestione a favore di una SGR.

Il Comune conferisce il suolo per 20 anni, perdendo il controllo diretto sulla gestione a favore di una SGR. Interesse lordo garantito (5%) : Il fondo garantisce agli investitori un rendimento annuo costante. Quando i tempi della finanza collidono con i ritardi tecnici (come il monitoraggio della falda prescritto per il 2025), la missione sociale diventa la variabile dipendente: per mantenere il 5%, la governance è spinta a erodere la qualità sociale o a sfruttare la "finestra di libertà tariffaria" (il limite di soli 15 anni sui vincoli sociali) per monetizzare l'asset.

Il fondo garantisce agli investitori un rendimento annuo costante. Socializzazione dei costi: Il pubblico finanzia bonifiche, demolizioni e infrastrutture idrauliche con fondi europei, mentre il fondo privato gestisce le funzioni redditizie (commerciale, turistico, direzionale).

Il caso di via Guelfa (ASP Montedomini) dimostra una preoccupante convergenza tra valorizzazione del patrimonio pubblico e finalità turistiche. Mentre l'amministrazione si atteggia a "Opossum della Virginia" — fingendo inerzia o inconsapevolezza per evitare responsabilità politiche — i documenti dell'Urbanistica rivelano strategie deliberate.

Via Guelfa 83: Una SCIA del 23 dicembre 2024 ha trasformato un edificio pubblico vincolato in 12 unità turistiche, oggi gestite da una catena europea dell'ospitalità con tariffe da centinaia di euro a notte. L'operazione ha versato al Comune solo 11.000 euro di contributi, beneficiando di un abbattimento del 90% dei costi di costruzione grazie al vincolo monumentale: un sussidio pubblico indiretto alla trasformazione ricettiva.

Una SCIA del 23 dicembre 2024 ha trasformato un edificio pubblico vincolato in 12 unità turistiche, oggi gestite da una catena europea dell'ospitalità con tariffe da centinaia di euro a notte. Via Guelfa 77 (Sant'Agnese): Una CILA del novembre 2025 per "manutenzione straordinaria" ha convertito spazi in alloggi per affitto a stanze. Una perizia del 2018 prova che tale "valorizzazione" era in cantiere da anni, smentendo la narrazione di un'emergenza improvvisa.

Una CILA del novembre 2025 per "manutenzione straordinaria" ha convertito spazi in alloggi per affitto a stanze. Una perizia del 2018 prova che tale "valorizzazione" era in cantiere da anni, smentendo la narrazione di un'emergenza improvvisa. Falle di trasparenza: Gli elenchi degli aggiudicatari dei bandi di locazione risultano spesso incompleti o omessi, ostacolando il controllo democratico sulla destinazione dei beni comuni.

Il futuro urbanistico di Firenze non può restare "appeso" a scadenze finanziarie che comprimono i diritti sociali. È necessaria una regia pubblica che superi il modello della delega ai fondi immobiliari. La sfida per il post-2026 è l'imposizione di vincoli sociali permanenti anziché a termine e la fine della pratica di sussidiare, tramite sconti sugli oneri e bonifiche pubbliche, la conversione turistica del patrimonio monumentale. Senza un'inversione di rotta, Firenze rischia di diventare una città con infrastrutture pubbliche al servizio esclusivo della rendita privata.