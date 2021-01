Monopattino rubato recuperato dalla Polizia Municipale

Indagine lampo grazie alle telecamere. Due persone denunciate per ricettazione

Un monopattino rubato ritrovato dalla Polizia Municipale in un appartamento. Un’indagine lampo che ha portato alla denuncia di due persone per ricettazione. La vicenda risale a lunedì pomeriggio quando gli agenti del Reparto Antidegrado sono stati informati del furto di un monopattino avvenuto in zona Mercato Centrale. La Centrale Operativa ha ricostruito l’evento grazie alle numerose telecamere in zona individuando anche dove era stato portato il mezzo rubato. A questo punto gli agenti sono entrati nell’appartamento recuperando il mezzo (riconsegnato al proprietario) e denunciando per ricettazione le due persone che erano presenti. Continuano le ndagini per individuare l'autore materiale del furto.