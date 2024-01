Mondo Convenienza: accordo raggiunto

Un passo fondamentale per gli oltre 300 lavoratori toscani che lavorano negli appalti consegna e montaggio di Mondo Convenienza. A partire dal 1° marzo prossimo agli addetti delle ditte in appalto verrà applicato il contratto Merci e Logistica, non più Multiservizi. Questo il contenuto dell’accordo - siglato a Roma (che dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori) tra Associazione nazionale servizi integrati e Uiltrasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl - che coinvolge oltre 350 lavoratori in Toscana, divisi tra i siti di Campi Bisenzio (circa 150 lavoratori), Pisa (oltre 160 lavoratori) e Grosseto (circa 50).

”Dopo una vertenza durata mesi i lavoratori si trovano finalmente riconosciuta la lotta che hanno intrapreso con una ipotesi di accordo migliorativo delle loro condizioni di lavoro - il commento di Marco Sarlo, della Segreteria Uiltrasporti Toscana, presente al tavolo nazionale - Il cambio di contratto, da Multiservizi a Merci e Logistica, è un passo importante e necessario che dà una prospettiva a chi da anni lavora nel settore degli appalti di consegna e montaggio mobili. Siamo soddisfatti pur nella convinzione che quanto siglato oggi è l’avvio di un percorso che ci vedrà impegnati ancora a lungo per dare le risposte adeguate alle migliaia di lavoratori impegnati in questo settore”.

Soddisfazione anche da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, che per mesi ha seguito la vertenza iniziata proprio in Toscana: “Con l'intesa raggiunta si trova finalmente uno sbocco concreto e positivo alla vertenza. Con il passaggio al contratto merci e logistica tutti i lavoratori impiegati nel servizio di montaggio e trasporto beneficeranno di un miglioramento netto delle proprie condizioni in termini diritti e salario e si superano definitivamente le forzature contenute dal regolamento aziendale unilaterale. Voglio ringraziare le organizzazioni sindacali nazionali per il grande lavoro svolto al tavolo e le aziende che hanno finalmente compreso le nostre ragioni. Felice che ancora una volta la Toscana, intesa come comunità toscana con organizzazioni sindacali e istituzioni toscane, abbia contribuito a migliorare le condizioni di vita oltreché di lavoro di migliaia di lavoratori in tutta Italia”.

"Sono veramente soddisfatto di questo obbiettivo storico" - dichiara il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri - " una battaglia in cui ho creduto fin da subito e ci siamo spesi come Amministrazione, per la dignità, la garanzia e la tutela dei diritti di migliaia di lavoratori e lavoratrici."