Ciao Alessandro, lutto per la scomparsa di Lazzeri

La Redazione di Nove da Firenze si stringe con dolore alla famiglia e a tutti gli amici per la morte di Alessandro Lazzeri, collaboratore del nostro quotidiano on line dal 2005.

Alessandro, che avrebbe compiuto 75 anni a settembre, è scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto coraggiosamente con la stessa passione che metteva nella discussione politica.

Lazzeri, iscritto all'Ussi Giornalisti sportivi, nella sua carriera giornalistica ha scritto per Paese sera e La Nazione poi è stato addetto stampa di Firenze Fiera.

Negli ultimi anni Lazzeri, direttore di GazzettaToscana.It, ha curato importanti esposizioni e scritto critiche cinematografiche.

Per Nove da Firenze Alessandro scriveva con garbo ed eleganza di Fiorentina e mostre. Una perdita grave, di un collega e di un amico.

Ciao Alessandro, R. I. P.

AGGIORNAMENTO - L'ordine dei Giornalisti della Toscana ricorda così Alessandro:

"Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, e l’intero Consiglio esprimono profonda partecipazione e cordoglio per la scomparsa di Alessandro Lazzeri.

Iscritto all’Ordine dei giornalisti della Toscana dal 1981, giornalista rigoroso, appassionato di sport, storia dell’arte e cultura cinematografica, addetto stampa instancabile (dal Palazzo dei Congressi a Firenze Fiera), e presenza costante nella redazione di Nove da Firenze e Gazzetta Toscana.

Era docente, collaboratore della stampa locale e figura autorevole nei consigli e nelle commissioni di Assostampa Toscana e del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi–Ussi.

La sua passione, umanità e impegno professionale lasciano un vuoto nel giornalismo toscano.".