Mobike, Firenze premia il bike sharing: nuove tariffe

Nuovi sconti per i Pass di 30, 60 e 90 giorni

Mobike Italia annuncia "Siamo felici, i nostri utenti sono arrivati a percorrere in Italia 40.000 km al giorno, coprendo quotidianamente una distanza pari al giro della terra. Mobike celebra i suoi affezionati utilizzatori incentivando l’uso continuativo del bike sharing. A partire dal 5 giugno, i prezzi promozionali dei Mobike Pass di 30, 60, 90 giorni e annuali avranno uno sconto ulteriore".

Nuovi prezzi dei Mobike Pass:

● 30 giorni da euro 9,90 a euro 7,50

● 90 giorni da euro 24,90 a euro 22,50

● 180 giorni da euro 48,90 a euro 44,90

● 360 giorni da euro 89,90 a euro 54,90

Tariffe estremamente vantaggiose considerando che il Mobike Pass annuale permetterà agli utenti fidelizzati di pagare poco più di 0,15 euro al giorno.

"Abbiamo voluto premiare i nostri utilizzatori fedeli e incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto primario.” parla Alessandro Felici AD di Evlonet che distribuisce e gestisce Mobike in Italia. Aggiungendo: “La città di Firenze ha dimostrato quanto il bike sharing a flusso libero Mobike sia sempre più’ di tendenza e stia diventando un’abitudine quotidiana.”Sempre in crescita quindi il numero di cittadini che condividono una mobilità flessibile e sostenibile. Ricordiamo che i Mobike pass sono validi in tutta Italia e che la Mobike App si può utilizzare in più di 200 città nel mondo.

Con l'ultimo aggiornamento della Mobike App è stato introdotto un importante miglioramento: si possono localizzare le due bici differenziate sulla mappa da un'icona rossa per le Mobike Classic e bianca per le nuove Mobike Lite.