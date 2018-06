Moa Master of Arts lancia il nuovo street brand di sneaker

La nuova collezione di uno dei brand più amati

MOA Master of Arts lancia PLAYGROUND, il nuovo street brand di sneaker. Playground é una delle novità assolute del segmento sneaker di quest’anno. Moa Master of Arts ne ha curato l’art direction e la produzione mantenendo i canoni qualitativi della main collection che, da un triennio, raccoglie consensi in tutto il mondo con una distribuzione fashion di alta gamma. Playground attinge il suo stile ed i suoi principali modelli dal mondo dello skateboard e dalla sua cultura internazionale e trasversale, dai suoi riferimenti iconici, prendendo spunto dalla vita quotidiana di migliaia di giovani che a questo simbolo rivolgono i loro sogni e la libertà propria della loro generazione.

Ciò che rende differente Playground dagli altri brand di sneaker street-sport oriented è la cura dei dettagli, la qualità produttiva, la creatività senza limiti propria del mondo Moa Master of Arts e la sua capacità di contaminazione del mondo urban con quello fashion. La collezione spring summer 2018 presenta sneaker di chiara derivazione skate, alte e basse, prodotte in pelle e canvas. Le grafiche giocano con l’esagono del brand, il black and white, la finta usura, i make-up di derivazione “tape art” con rimandi stilistici al mondo dell’arte underground ed alla street-art tipica degli Anni 90. Playground é in vendita nei migliori retailer internazionali e su www.moaconcept.com.